神力女超人升級女版007！百變蓋兒加朵帥又辣

由「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）主演的Netflix電影《攻心諜戰》本週末才剛上線，立刻就搶下排行榜前兩名。在片中，她在劇中飾演一名名為講述瑞秋史東的情報特工，替強大的全球維和組織工作，眼見組織即將失去最珍貴但也最危險的資產「核心」，一切只能靠她力挽狂瀾，火辣性感又帥氣的表現猶如女版007，讓人目不轉睛。

在宣傳海報和劇中多次都可看到她配戴宇舶（Hublot）的Big Bang e智能腕表，這款原是為了FIFA世界盃足球賽所量身訂製的智能腕表，發展至今逐漸擴充其功能及優化外型，兼備強悍性能及矚目設計，儼然已成為高階智能腕表的首選。台灣目前販售的是同系列第三代智能腕表，提供44毫米拋光黑陶瓷和拋光白陶瓷兩種選擇，搭載Wear OS by Google™（Wear OS 3）系統的Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100處理器，內建專屬應用程式，並可更換界面搭配同色系表帶。