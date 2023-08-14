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神力女超人升級女版007！百變蓋兒加朵帥又辣
由「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）主演的Netflix電影《攻心諜戰》本週末才剛上線，立刻就搶下排行榜前兩名。在片中，她在劇中飾演一名名為講述瑞秋史東的情報特工，替強大的全球維和組織工作，眼見組織即將失去最珍貴但也最危險的資產「核心」，一切只能靠她力挽狂瀾，火辣性感又帥氣的表現猶如女版007，讓人目不轉睛。
在宣傳海報和劇中多次都可看到她配戴宇舶（Hublot）的Big Bang e智能腕表，這款原是為了FIFA世界盃足球賽所量身訂製的智能腕表，發展至今逐漸擴充其功能及優化外型，兼備強悍性能及矚目設計，儼然已成為高階智能腕表的首選。台灣目前販售的是同系列第三代智能腕表，提供44毫米拋光黑陶瓷和拋光白陶瓷兩種選擇，搭載Wear OS by Google™（Wear OS 3）系統的Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100處理器，內建專屬應用程式，並可更換界面搭配同色系表帶。
而為新片上限積極展開全球宣傳活動的蓋兒加朵，近期也連續登上多個時尚雜誌封面，除了暢談新劇中的表現，身為美國珠寶品牌Tiffany & Co.代言人的她，也盡責地在每個雜誌封面上都戴上華麗貴氣的珠寶，例如在美國時尚雜誌《Flaunt》封面上，身穿FERRRAGAMO緊身洋裝的她就配戴了由傳奇設計師Elsa Peretti為Tiffany創作的經典Bone Cuff手環，而在香港版《VOGUE》雜誌上，則演繹了饒富新藝術風情的Schlumberger風格流蘇項鍊，展現和劇中角色截然不同的百變風貌。
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