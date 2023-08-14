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太實用了吧！犀牛盾AquaStand磁吸水壺 秒變身MagSafe手機支架

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
AquaStand磁吸水壺使用犀牛盾獨家的超強磁吸力技術，可以確保手機安全不掉落。圖／犀牛盾提供
AquaStand磁吸水壺使用犀牛盾獨家的超強磁吸力技術，可以確保手機安全不掉落。圖／犀牛盾提供

民眾環保意識抬頭，加上外帶杯優惠的推波助瀾，現在外出最潮的隨身配件，非環保杯、環保水壺莫屬。最近防護配件品牌犀牛盾更發揮創意，將蘋果生態系的MagSafe磁吸功能與水壺結合，讓水壺不只能裝水，還能化身手機支架，外出拍照、拍影片、直播，還是要追劇都沒問題。

犀牛盾自創立以來，就一直關注環境永續、淨零等議題，並致力於開發可以使用在手機配件中，又兼顧永續性的材料科技。為了讓民眾的環保日常更便利，犀牛盾將觸角延伸至環保水壺，而全新開發的AquaStand磁吸水壺，採用食品級安全材料製成，不含雙酚A/S/F，並通過美國FDA、德國LFGB、法國DGCCRF等國際認證，耐熱、保冷可長達8小時，還將方便隨身攜帶的提把加入MagSafe功能，完美融合環保意識與實用性。

AquaStand磁吸水壺除了可作為外出、運動時的水壺配件，附帶與MagSafe兼容的提把更提供穩固的磁吸力，方便當作手機支架。只要將支援MagSafe的手機吸附於水壺提把上，就能夠牢牢吸附手機，拆卸時也輕鬆不費力，還可以多角度調整磁吸支架，當成自拍架也超級方便。搭配犀牛盾MagSafe兼容系列手機殼使用，更可以提供超越原廠手機殼2倍的超強磁吸力道。

AquaStand磁吸水壺提供Tritan、不鏽鋼2種材質，也可以選購可拆式吸管或無吸管的款式，且現在搭配MagSafe兼容手機殼，結帳頁面即享手機殼最低3.5折限量組合優惠。

犀牛盾AquaStand磁吸水壺使用食品及安全材料，不含雙酚不含雙酚A/S/F，建議售價1,450元起。圖／犀牛盾提供
犀牛盾AquaStand磁吸水壺使用食品及安全材料，不含雙酚不含雙酚A/S/F，建議售價1,450元起。圖／犀牛盾提供
犀牛盾發表全新產品AquaStand磁吸水壺，支援MagSafe，可將水壺當成手機支架使用。圖／犀牛盾提供
犀牛盾發表全新產品AquaStand磁吸水壺，支援MagSafe，可將水壺當成手機支架使用。圖／犀牛盾提供

吸管 意識 材料

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