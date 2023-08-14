HEBE田馥甄助攻！上演以愛為名的浪漫絮語 告白脫單、感情加溫更簡單

愛不一定要說出口，以行動表現更會讓人感動，表達心意可以是一首情歌、一頓浪漫晚餐或是一只以花為名的優雅腕表。剛結束演場唱會的HEBE田馥甄相信最懂這道理，因此演繹了鈴蘭花為設計靈感的CITIZEN L系列女表，讓戀人之間表白幸福更容易。

從過去到現在，花卉都是表達心意的方式之一，CITIZEN在七夕情人節將到時，以象徵幸福的鈴蘭花為靈感，推出三款L系列光動能三針腕表，同樣找來品牌代言人HEBE田馥甄詮釋溫暖又簡單的戀人絮語意象。這系列表款有著優雅曲線表殼，結合散發著天然光澤的白蝶貝表盤及簡潔的三針配置，凸顯鈴蘭獨有的優美弧線與清麗氣息。同時CITIZEN還於8點鐘位置點綴鑽石，塑造晨光照耀鈴蘭花瓣上閃爍著點點光芒的雨露。除了以鈴蘭花為名之外，CITIZEN還呈現非洲菊光動能三針腕表，透過表盤中不同色系的花瓣狀太陽紋，呈現「與你相愛」與「純真且高尚」花語，藉此祝福戀人們的感情能永遠純粹、真誠。

CITIZEN C7系列NH8391-51Z機械腕表，精鋼表殼與表鍊，10,800元。圖／CITIZEN提供

除了有便利環保的光動能腕表之外，CITIZEN經典且備受消費者喜愛的C7機械腕表。於1965年面世的C7 Crystal Seven在當時普遍還是採用壓克力玻璃當作表鏡的背景下，CITIZEN推出首只採用礦物水晶鏡面的日本製腕表。而Crystal意指礦物水晶玻璃，而Seven則代表一週的天數總和，表盤上的十字準心線設計及箱型玻璃鏡面原汁原味地保留了初代重點元素對稱的視覺美學，大膽的採用明亮黃色點綴，戴上亦能彰顯個人特質。

HEBE田馥甄詮釋CITIZEN L系列EM1074-82D光動能三針腕表，16,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN非洲菊EM0814-83A光動能三針腕表，精鋼表殼、表鍊，11,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN非洲菊EM0819-8OX光動能三針腕表，粉紅金精鋼表殼、表鍊，12,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN L系列EM1073-85Y光動能三針腕表，玫瑰金精鋼表殼與表鍊，搭配蝶貝表盤，16,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN L系列EM1070-83D光動能三針腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配蝶貝表盤，15,800元。圖／CITIZEN提供