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飛東南亞商務艙21,754起！國泰航空59個航點、全面92折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
國泰航空屢獲獎項的商務艙座椅設計，靜謐舒適。圖／國泰航空提供
國泰航空屢獲獎項的商務艙座椅設計，靜謐舒適。圖／國泰航空提供

國泰航空自即日起至2023年9月3日，推出全球59個精選航點、商務艙全面92折優惠票價，旅遊期間自2023年9月1日至2024年3月31日(2024年2月3日至17日除外)。台北飛往日本商務艙優惠價31,985元起，台北/高雄飛往東南亞21,754元起，飛往紐澳79,483元起。

國泰航空屢獲獎項的商務艙座椅設計，著重隱私及舒適性，一鍵可調整挺坐及躺臥兩個位置，同時選用可持續發展原料製造的英國頂級保養品牌Bamford 400針棉質寢具，伴旅客進入酣甜夢鄉，並搭配同品牌護膚套組。

商務艙的餐食則網羅各式香港道地美食及環球佳餚，讓旅客置身35,000呎高空也能享用煲仔飯、雲吞麵、蛋撻等港式滋味和其他星級美食，並可隨心選擇用餐時間。搭乘長程航班的商務艙旅客，也可於航班起飛前24小時使用「自選美饌」服務預選喜愛的餐膳。

此外，國泰航空桃園機場貴賓室已重啟服務。商務艙旅客可在獲獎貴賓室，於登機前享用牛肉麵、珍珠奶茶等美味佳餚。

國泰航空商務艙優惠詳情可查官網：www.cathaypacific.com.tw

國泰航空 桃園機場

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