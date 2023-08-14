這些月餅超「台」！菜脯、剝皮辣椒雞、紅心芭樂全入餡

又到了中秋團圓、盤點月餅的時節，各家卯足全力衝刺，從外盒到餅皮、內餡都有特色創意，從台味出發，今年最驚奇莫過台灣老菜脯、剝皮辣椒雞都入了餡，各有滋味，適合嘗鮮。

說起台味月餅，當然不能少了台灣品牌「微熱山丘」，今年從裡到外都是台灣味。新品「中秋雙層禮盒」酸甜綿密的水果月餅，皆以台灣在地豐盛飽滿的水果製成，上層為鳳梨奶黃月餅及紅玉蘋果月餅，下層加入經典鳳梨酥及蘋果酥，餅皮皆有獨特的花紋設計，象徵著「平安旺來」；外盒設計則沿用經典牛皮紙盒，訴說跨越地域限制，透過熱氣球承載真實美味及在地美好。

欣葉國際餐飲今年也以經典雋永的台式口味出發，中秋限定「饗月禮盒」內有干貝菜脯、私房伍仁、知味咖哩與棗泥核桃等，四種甜鹹口味兼具、配方構思出自欣葉董事長李秀英。其中鹹味代表「干貝菜脯」，師傅手工炒製的餡料以甜鮮甘香的日本干貝入餡，再以欣葉招牌菜脯提香，還加入特選台灣豬肉、白芝麻、白鳳豆沙等多種材料，滋味迷人，彷彿將台菜佳餚化身月餅；「知味咖哩」搭配有台灣豬肉，以及自製油蔥酥、肉脯、白芝麻、冬瓜等食材，也是許多饕客每年指定必吃。

禮坊今年與藝術大師王俠軍合作，推出王俠軍少有的非白色作品「豐彩瓷器禮盒」，喜氣紅金配色結合應景兔子造型，兼具收藏價值。內餡也很有獨特台味，像是「金沙肉鬆酥」，使用大稻埕老字號的油蔥酥與肉鬆結合鹹蛋黃內餡，帶來層次豐富的鹹甜滋味；「十勝生乳紅心芭樂」使用廣式月餅外皮包覆北海道十勝生乳內餡，並使用台灣在地的紅心芭樂乾提升濃郁果香，香甜不膩口。

85℃今年推出9款中秋禮盒，其中最特殊、也是首次嘗試的台式風味「剝皮辣椒雞」，以層層酥皮包裹著爆香翻炒過的剝皮辣椒雞，混合豆沙內餡，鹹甜中又帶點微辣，搭配蜜核桃，增加層次口感，是經典台菜的另類呈現。另外還有「肉鬆麻糬」，搭配台灣鹹香豬肉鬆與麻糬，口感豐富有趣；「綠豆麻糬」同樣以台式酥皮，低糖綠豆餡包裹蓬鬆肉脯、鹹蛋黃，台味搭配超完美。