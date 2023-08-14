今夏好去處！「好想兔夏日祭典」日式風超萌打卡神社 還有互動遊戲和超多周邊

「好想兔夏日祭典」快閃店就在高雄左營新光三越11樓文化會館！日本風夏日慶典主題，以好想兔神社為入口，社內有等身大型立體公仔，大阪燒、章魚燒、太鼓台及櫻花樹等多樣造景及小道具，還有鬼屋內好想兔打扮的各種萌鬼，準備耍萌捕獲大家的心，在百貨門口更有3米高的巨型氣球偶公仔，每個角落都超級好拍，出發前一定要記得先將手機充飽電呀～XD

照片來源：謙謙創藝-好想兔日常

照片來源：阿捷的打飯班

現場還有海量週邊，超吸引人的新品等著你來發掘，多樣活動限定機台，來快閃店現場消費，還能體驗日式軟木塞槍遊戲攤位拿獎品，更有機會抽中好想兔首款GK公仔，超多好康活動，對不起了錢錢，你只是用不同形式陪伴著我XD

照片來源：阿捷的打飯班

本次快閃店會首度曝光全新充氣造型人偶裝，搭配祭典主題服裝與大家見面，在8/5及8/6下午兩點至兩點半以及三點至三點半，總共四場次可以到現場排隊即可跟好想兔及小賤狗拍照囉！

活動地點：新光三越左營店11F文化會館

活動地址：高雄市左營區高鐵路123號

展覽日期：2023年6月22日(四)～2023年9月3日(日)

展覽時間：11：00～22：00

交通資訊：捷運「左營站」/台鐵「新左營站」/高鐵「左營站」下車步行3分鐘即可抵達