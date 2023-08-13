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絲巾真的百搭嗎？到底可以怎麼綁？穿搭靈感圖來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
粉色UP AND AWAY 90公分方形絲巾。路易威登／提供
粉色UP AND AWAY 90公分方形絲巾。路易威登／提供

絲巾是簡單就能變化造型的必備配件，在旅行旺季的夏日，更是輕便隨身的好物，不論綁在頭上、頸間、甚至綁在包包上，就能立刻轉換造型。路易威登（Louis Vuitton）奢華的女士方巾及長絲巾是品牌最受歡迎的配飾之一，以純絲縫製，並印有經典Monogram圖案和其他獨特標誌。每季品牌均挑選經典或創意款式重新演繹，打造時尚、百搭多變及別緻的款式，是別具珍藏價值的紡織品。

品牌本季推出絲質方巾與長絲巾系列形象照與影片，示範使用絲巾的種方式，呈現品牌前衛破格的大膽精神的同時，以具體的形象演繹絲巾百搭的女性魅力。琳瑯滿目的時尚款式結合俏皮活潑的色彩和特大的奪目圖案，辨識度高之外，也能立刻為休閒的穿搭注入高雅質感，令人眼前一亮。

綁在包包上當裝飾。路易威登／提供
綁在包包上當裝飾。路易威登／提供
路易威登推出絲質方巾與長絲巾系列形象照與影片。路易威登／提供
路易威登推出絲質方巾與長絲巾系列形象照與影片。路易威登／提供
栗色UP AND AWAY 90公分方形絲巾。路易威登／提供
栗色UP AND AWAY 90公分方形絲巾。路易威登／提供
頭巾。路易威登／提供
頭巾。路易威登／提供
粉色ULTIMATE 3D 90公分方形絲巾。路易威登／提供
粉色ULTIMATE 3D 90公分方形絲巾。路易威登／提供
經典領巾型態。路易威登／提供
經典領巾型態。路易威登／提供
米色系BEJEWELED 90公分方形絲巾。路易威登／提供
米色系BEJEWELED 90公分方形絲巾。路易威登／提供
彩色ARTY LV UNLOCKED 90公分方形絲巾。路易威登／提供
彩色ARTY LV UNLOCKED 90公分方形絲巾。路易威登／提供

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