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海廢變身時尚單品！全聯集點換購注入永續精神 掃描印花再抽電動腳踏車

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
可一鍵自動開收的晴雨兩用傘目前換購最熱烈，原價1,980元，只要3,000福利點即可0元帶回家。記者吳致碩／攝影
可一鍵自動開收的晴雨兩用傘目前換購最熱烈，原價1,980元，只要3,000福利點即可0元帶回家。記者吳致碩／攝影

自帶杯比例達5成、裸賣蔬果業績比去年同期成長200%！全聯觀察到近一年來在店內推動各項環保永續行動的成果驚人，因此目前熱烈進行中的印花活動也主打循環永續，攜手曾被英國《獨立報》譽為全球最好的50個箱包品牌之一的義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」合作，推出10款全部以海廢料回收材質製作的獨家包款與行李箱，於10月5日前單筆消費每滿200元即贈印花1枚，可用20枚、30枚、50枚、70枚印花加價249～2,999元，或是最低可用3,000福利點或300發幣加價0元免費換購。中元節檔期還有多波加碼贈點活動，快趁採購普渡用品時快速集點、輕鬆換購想要的商品。

本檔活動除了是全聯首次跨足精品包款合作，透過掃描貼紙背後的QR Code，還可以抽電動腳踏車以及支持淨海計畫，而且在大潤發消費也能同步集印花，每筆消費都能集結起來輕鬆換購，同時為地球環保盡份心力。

全聯自2015年推出全店印花活動引起市場上熱烈討論，至今共推出15檔活動，累計已換購出超過1,300萬件商品。為持續讓印花活動大躍進，此檔選擇了在全球35國都設有百貨專櫃，韓星朴寶劍、崔智友都曾為其代言的義大利精品箱包品牌「MANDARINA DUCK」推出印花活動，要以「新玩法」、「新意義」、「新高度」讓消費者換購商品之外也能更加關注永續議題。

全聯表示，看準近年海廢議題受到全球關注，「MANDARINA DUCK」使用精品級ECODUCK系列布料材質製作，皆為海中回收漁網與尼龍繩製成的再生尼龍與再生聚酯纖維，部分商品更榮獲德國萊因TUV綠色標章認證，且包款採用中性設計，男女皆宜，設計師透過多元的色彩運用、多樣化的材質選擇，讓任何年齡層皆可背出不同風格。商品品質堅固、耐用、抗水，兼具時尚與實用，主打「循環再造，永續時尚」，讓消費者輕鬆就能換到精品級的再生尼龍時尚包款。

全聯行銷部協理劉鴻徵透露，活動進行了2個多月，目前換購量已達3成，其中可一鍵自動開收的晴雨兩用傘換購最熱烈，原價1,980元，只要3,000福利點即可0元帶回家；另外，最受歡迎的包款則是可放10吋平板，側背、斜背都沒問題的輕便側背包，原價4,680元，只要800福利點+799元，或是50枚印花貼紙+549元即可換購。另外，看準解封後加上暑假期間的報復性旅遊潮，「拉桿登機箱」、「經典硬殼登機箱」，以及可與行李箱拉桿固定在一起的「多用途背包」，也都是受到許多會員關注的熱門換購品項。劉鴻徵分享，往年有5成的換購民眾都習慣在最後2～3週才進行換購，呼籲會員可以儘早集結手邊點數，早換早享受。

而收到活動印花貼紙除了換購時尚永續商品，這次還有新玩法！全聯特別與聯合國指定做為ActNow即刻行動的數位平台「AWORLD」合作，活動分為個人環保積分與團體環保積分兩種，民眾只要打開PX PAY相機，掃描印花背後的QR Code序號即能獲得1積分，等於1次抽獎機會，有機會抽中市價42,800元的捷安特親子電動腳踏車。同時，AWORLD數位平台將統計台灣區團體累計積分，只要累積達500萬分，全聯與大潤發將呼應聯合國即刻行動淨海計畫，將有合作專屬團隊到台灣週邊指定海域淨海1次，不用出門，就可以支持淨海計畫，一舉數得。

低調風格的「拉桿登機箱」，讓消費者時髦度不減還兼顧愛地球理念。圖／全聯福利中心提供
低調風格的「拉桿登機箱」，讓消費者時髦度不減還兼顧愛地球理念。圖／全聯福利中心提供
品牌最具特色的包款其實是「經典畫家包」，專櫃價10,800元，換購價1.4折起。圖／全聯福利中心提供
品牌最具特色的包款其實是「經典畫家包」，專櫃價10,800元，換購價1.4折起。圖／全聯福利中心提供
全聯即日起至10月5日推出義大利精品MANDARINA DUCK印花活動，推出10款環保精品包，打造永續時尚。記者吳致碩／攝影
全聯即日起至10月5日推出義大利精品MANDARINA DUCK印花活動，推出10款環保精品包，打造永續時尚。記者吳致碩／攝影
義大利精品MANDARINA DUCK印花活動推出10款全部以海廢料回收材質製作的獨家包款與行李箱，印花加價249元起換購。圖／全聯福利中心提供
義大利精品MANDARINA DUCK印花活動推出10款全部以海廢料回收材質製作的獨家包款與行李箱，印花加價249元起換購。圖／全聯福利中心提供
特別推薦旅行必備「經典硬殼登機箱」以及可與行李箱拉桿固定在一起的「多用途背包」，都有筆電專屬隔層，休閒、商務都適用。記者吳致碩／攝影
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超實用的3入旅行收納袋組，只要3,000福利點即可0元帶回家。圖／全聯福利中心提供
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可放10吋平板，側背、斜背都沒問題的輕便側背包，原價4,680元，加購價549元起。記者吳致碩／攝影
可放10吋平板，側背、斜背都沒問題的輕便側背包，原價4,680元，加購價549元起。記者吳致碩／攝影
可一鍵自動開收的晴雨兩用傘目前換購最熱烈，原價1,980元，只要3,000福利點即可0元帶回家。圖／全聯福利中心提供
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