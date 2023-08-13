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泰格豪雅傳奇計時腕表來台展出 今昔對比述說60年的精彩故事

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅自即日起到9月8日為止，於台北101專賣店獨家展出六款Carrera骨董計時碼表，藉由今昔對比，述說過去60年的精彩。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅自即日起到9月8日為止，於台北101專賣店獨家展出六款Carrera骨董計時碼表，藉由今昔對比，述說過去60年的精彩。圖／TAG Heuer提供

每一只骨董表都承載了一段精彩的歲月，特別是那些在鐘表史上留名的經典款，更有引人入勝的故事。為了讓系列表款歷史更迷人，泰格豪雅（TAG Heuer）自即日起到9月8日為止，於台北101專賣店獨家展出六款Carrera骨董計時碼表，藉由今昔對比，述說過去60年的精彩。

60年代可能是瑞士鐘表產業，可能是最輝煌的一段時期，製表技術不斷突破，計時碼表功能更是百花齊放。TAG Heuer也不例外，因為賽車運動而催生出Carrera系列表款，從第一款上市到今年恰好滿60周年，於是品牌除了推出了紀念腕表之外，還自總部借6款骨董表來台，搭配現代致敬版本，一同展出，即便鐘表藏家也能輕易感受屬於Carrera的迷人故事。像是第一款專為賽車手量身打造的Heuer Carrera 2447N計時腕表，史無前例地將測速尺外挪至小時刻度外的凸緣張力圈，成為Carrera系列專有創新裝置。而今年才推出的Carrera Glassbox拱形計時腕表，就是延續了2447N的招牌元素，凸緣和時標也採用弧形設計，並呼應原創款的同色搭配，但更加輕盈簡潔。

Heuer Carrera 2447N黑面計時骨董腕表（左），泰格豪雅Glassbox拱形計時腕表，精鋼表殼，約21萬2,000元。圖／TAG Heuer提供
Heuer Carrera 2447N黑面計時骨董腕表（左），泰格豪雅Glassbox拱形計時腕表，精鋼表殼，約21萬2,000元。圖／TAG Heuer提供

而在1969年誕生的Heuer Carrera 1158自動計時腕表，則是鐘表史的一頁傳奇。搭載了Calibre 12經典機芯，其中贈予F1車手Ronnie Peterson的純金款，還是許多藏家心中的夢幻臻品，更創下Carrera系列表款至今最高拍賣價紀錄之一。為了向這段歷史致意，則推出了Carrera黑金計時腕表，採用黑金雙色搭配同時紀念70、80年代於F1賽道上獨領風騷的傳奇賽車塗裝，不過表殼仍採用18K黃金製成，搭配深黑色放射狀太陽紋磨砂表盤，以及3點鐘與9點鐘的「azuré 環形紋」鍍金計時小表盤，以當代美學角度演繹熱血競速。

Heuer Carrera 1158CH黃金自動計時骨董腕表（左），泰格豪雅Carrera黑金計時腕表，18K黃金表殼，約70萬6,700元。圖／TAG Heuer提供
Heuer Carrera 1158CH黃金自動計時骨董腕表（左），泰格豪雅Carrera黑金計時腕表，18K黃金表殼，約70萬6,700元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Glassbox拱形計時腕表，精鋼表殼，約21萬2,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Glassbox拱形計時腕表，精鋼表殼，約21萬2,000元。圖／TAG Heuer提供

腕表 賽車手

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