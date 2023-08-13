燦爛金光蕭邦Alpine Eagle 滿天星全新奢華款挑逗頂客

瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD），汲取阿爾卑斯山的自然風光與雄鷹的美態為創作靈感，於2019年推出Alpine Eagle系列腕表，完美平衡奢華與休閒的設計，一推出就風靡全球，備受喜愛。如今，品牌一口氣推出33、36、41毫米尺寸的玫瑰金鑲鑽奢華款式，華麗璀璨猶如為專為頂級族群量身訂製，搭載品牌自主開發並自行製作的自動上鍊機芯，內外皆美。

36毫米的中性尺寸玫瑰金自動表款，男女皆宜的設計，配搭氣質高雅、光澤溫潤的珍珠母貝表盤款，襯以冰川般閃爍的金色光芒。41毫米尺寸的Alpine Eagle Frozen系列腕表，採用永續的符合倫理道德玫瑰金製作，從表鍊、表扣、表圈、到表盤，舉目可見之處全鑲滿鑽石，猶如覆蓋阿爾卑斯冰川上細小晶瑩剔透的冰霜，在陽光下熠熠閃耀。同系列針對纖細手腕推出的33毫米尺寸款式。在保持和諧比例與現代風範的同時，在表圈、時標及三排表鍊的中間也綴滿鑽石，搭配粉色表盤，色澤猶如黎明時分被第一縷晨曦渲染成嫣粉色的山峰，優雅貴氣。