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燦爛金光蕭邦Alpine Eagle 滿天星全新奢華款挑逗頂客

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Alpine Eagle系列腕表，36毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，表圈鑲鑽，配珍珠母貝表盤，搭載Chopard 09.01-C機芯，144萬8,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，36毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，表圈鑲鑽，配珍珠母貝表盤，搭載Chopard 09.01-C機芯，144萬8,000元。圖／蕭邦提供

瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD），汲取阿爾卑斯山的自然風光與雄鷹的美態為創作靈感，於2019年推出Alpine Eagle系列腕表，完美平衡奢華與休閒的設計，一推出就風靡全球，備受喜愛。如今，品牌一口氣推出33、36、41毫米尺寸的玫瑰金鑲鑽奢華款式，華麗璀璨猶如為專為頂級族群量身訂製，搭載品牌自主開發並自行製作的自動上鍊機芯，內外皆美。

36毫米的中性尺寸玫瑰金自動表款，男女皆宜的設計，配搭氣質高雅、光澤溫潤的珍珠母貝表盤款，襯以冰川般閃爍的金色光芒。41毫米尺寸的Alpine Eagle Frozen系列腕表，採用永續的符合倫理道德玫瑰金製作，從表鍊、表扣、表圈、到表盤，舉目可見之處全鑲滿鑽石，猶如覆蓋阿爾卑斯冰川上細小晶瑩剔透的冰霜，在陽光下熠熠閃耀。同系列針對纖細手腕推出的33毫米尺寸款式。在保持和諧比例與現代風範的同時，在表圈、時標及三排表鍊的中間也綴滿鑽石，搭配粉色表盤，色澤猶如黎明時分被第一縷晨曦渲染成嫣粉色的山峰，優雅貴氣。

阿爾卑斯山多樣的景色風光無疑啟發了各種繽紛表盤色彩的創作。除了朝霞般瑰麗的粉色，色澤較深的貝爾尼灰色，靈感來自綿延於瑞士和義大利之間的阿爾卑斯山脈上的灰色岩石，在燦亮玫瑰金上增添低調氣質，提供41毫米尺寸自動表款。另一款33毫米的瓦爾斯暗灰色表盤，銀灰色光芒令人想起瓦爾斯山區用來建造鄉村小屋的屋頂和牆上的石英岩板，完美捕捉純淨壯麗的大自然之美。

Alpine Eagle系列腕表，36毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，表圈鑲鑽，配珍珠母貝表盤，搭載Chopard 09.01-C機芯，144萬8,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，36毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，表圈鑲鑽，配珍珠母貝表盤，搭載Chopard 09.01-C機芯，144萬8,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，33毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，配朝霞粉色放射狀老鷹虹膜圖案表盤，搭載Chopard 09.01-C機芯，表圈與表鍊鑲鑽，167萬6,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，33毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，配朝霞粉色放射狀老鷹虹膜圖案表盤，搭載Chopard 09.01-C機芯，表圈與表鍊鑲鑽，167萬6,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，表殼、表盤、表帶與表扣全鋪鑲鑽石，搭載Chopard 01.03-C機芯，584萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，表殼、表盤、表帶與表扣全鋪鑲鑽石，搭載Chopard 01.03-C機芯，584萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，表圈鑲鑽，配貝爾尼納灰色放射狀老鷹虹膜圖案，搭載Chopard 01.01-C機芯，206萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，表圈鑲鑽，配貝爾尼納灰色放射狀老鷹虹膜圖案，搭載Chopard 01.01-C機芯，206萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，33毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，配瓦爾斯灰色放射狀老鷹虹膜圖案，表圈鑲鑽，搭載Chopard 09.01-C機芯，136萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，33毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金，配瓦爾斯灰色放射狀老鷹虹膜圖案，表圈鑲鑽，搭載Chopard 09.01-C機芯，136萬1,000元。圖／蕭邦提供

阿爾卑斯山 品牌

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