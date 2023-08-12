好市多「酪梨佐雞肉沙拉」飆漲百元！網友喊：漲太兇、不買就是賺

萬物皆漲唯有薪水不漲，讓大家在消費時很有感。近日有網友發現好市多販售的「酪梨佐雞肉沙拉」一年多前賣299元，現在竟然漲到396元，表示「看到價格嚇一跳，漲太多了！」

有網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」貼文，表示本來是每次必買的「酪梨佐雞肉沙拉」，價格從299元飆漲到396元，直呼「價格漲得真的太多了」。留言串也吸引大批網友喊「同感」、「太貴了」、「這個不錯吃，但就貴」、「不要買就是賺，有時間自己做」，還有人說「凱撒沙拉都從129元漲到189元了，還變小盤」。

不過也有人理性分析，表示「現在什麼都漲很正常，沒漲價的就是減少了內容物」、「歐美通膨嚴重，好市多這種以歐美進口為主的商場，漲幅很大也不奇怪了」。