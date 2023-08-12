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平日訂包廂、送萬元住宿券！六福萬怡限時推「靓港點」
台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，即日起至9月28日推出「靓港點」平日午間飲茶套餐，售價899元+10%，可一次品嘗數十道的港式點心；最划算的選擇是，9月28日前於粤亮平日中午包廂消費滿一桌，即贈台北六福萬怡酒店卓越客房平日雙人住宿券乙張，消費滿兩桌即贈兩張住宿券，以此類推。
粵亮期間限定的「靓港點」飲茶套餐，也推出融合主廚創意料理，像是「麻辣燒賣皇」將港式燒賣加入川味元素；而甜品「楓糖綠豆糕」則以加拿大楓糖取代傳統砂糖，降低甜度突顯豆香，讓口感昇華富有層次；「花膠慢火煲例湯」以慢火熬煮而成，鮮美的湯汁中有著滋補的花膠。
另外，經典風味點心「荷香珍珠雞」，粵亮招牌「港式燒賣六品」及「經典港式美點」，一次可品嘗魚子燒賣皇、鳳尾蝦燒賣皇、蛤蜊燒賣皇、麻辣燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃、蟹黃鮮蝦餃、鮮蝦腐皮捲等點心，絕對能讓港點控大滿足。
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