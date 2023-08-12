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米奇躲進毛公鼎！Häagen-Dazs X 故宮 中秋超強聯名

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Häagen-Dazs攜手國立故宮博物院，推出「典藏故宮迪士尼百年慶典冰淇淋月餅禮盒」。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs攜手國立故宮博物院，推出「典藏故宮迪士尼百年慶典冰淇淋月餅禮盒」。圖／Häagen-Dazs提供

今年中秋超強聯名禮盒出現！Häagen-Dazs聯名國立故宮博物院，推出迪士尼百年慶典冰淇淋月餅米奇米妮與翠玉白菜、肉形石展開一場跨時空的相遇。

Häagen-Dazs今年攜手國立故宮博物院，推出「典藏故宮迪士尼百年慶典冰淇淋月餅禮盒」，不僅將最具知名度的故宮展品如翠玉白菜、肉形石、毛公鼎等融入月餅外型中，更首次推出精美手提鐵盒包裝，讓經典得以永留存。

禮盒中，無論是米奇揹著翠玉白菜、倚著肉型石，或是躲在毛公鼎裡觀察四方、以及擷取宋朝畫作「馮大有太液荷風」元素，與米妮共遊荷花池，無限創意都化作冰淇淋月餅上的巧克力風味飾片圖樣，滿滿的細節，代表深深的祝福。一口咬下，蔓延開來的滋味或許是酸甜清爽的藍莓、芒果、草莓；或許是香醇的巧克力、夏威夷果仁、香草、淇淋巧酥；每一顆都是人氣冰淇淋口味。

此外，精緻鐵盒包裝也是一大突破，呼應故宮的歷史淵遠流長，盒身正面圖樣是米奇米妮好奇望著的金魚戲水，靈感來自清朝乾隆藏品「霽青描金游魚轉心瓶」的圖騰；限量禮盒還附帶把手，方便攜帶之外，食用後，鐵盒可再利用。

「典藏故宮迪士尼百年慶典冰淇淋月餅禮盒」共有7顆冰淇淋月餅，售價2,480元。9月10日前預購單盒即享88折，國立故宮博物院南北院商店同步販售。

Häagen-Dazs將無限創意都化作冰淇淋月餅上的巧克力風味飾片圖樣設計，靈感皆來自故宮知名展品。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs將無限創意都化作冰淇淋月餅上的巧克力風味飾片圖樣設計，靈感皆來自故宮知名展品。圖／Häagen-Dazs提供

國立故宮博物院 月餅 冰淇淋 米奇

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