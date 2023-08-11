拜什麼都不奇怪！中元普渡「珍珠奶茶禮盒」登熱銷黑馬
中元節即將到來，隨著現代生活型態改變，供品準備也以多元、方便為主。看準不少民眾偏好網購宅配到府的便利性，486團購祭出多款零食、飲料、罐頭箱購優惠最低57折起，搶攻中元普渡商機。
486團購觀察指出，現代家庭人口數少加上生活忙碌，分食方便又具久放便利性的零食、飲品、罐頭、泡麵、白米逐漸取代整桌熟食，避免天氣炎熱食物變質或吃不完造成浪費。「PORTHOS葡國老人牌沙丁魚罐頭綜合組」、「日本新杵屋正中米」登上中元熱門採購清單。
異國進口零食和飲品越來越常見於供桌上，不再清一色是台式口味的天下。「韓國螃蟹餅乾」、「海樂多海苔」、「西班牙神藍氣泡水」、好存放的調味保久乳都榜上有名。時下供品選擇也漸以「自己喜歡吃的」為主，486團購發現方便沖泡的珍珠奶茶禮盒躍上排行榜，成為供品熱銷黑馬。
今年鬼門開的日子落在國曆8月16日，鎮煞除晦平安小物銷量攀升，大八卦護身符、淨符、門神最搶手。使用免費代收送服務的民眾較前月大幅增加，透過486團購專人協助將包裹送至迪化街霞海城隍廟漢墩道長或啟輝道長求元辰或做祭改，省去親自來回的時間。
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