拜什麼都不奇怪！中元普渡「珍珠奶茶禮盒」登熱銷黑馬

中元節即將到來，隨著現代生活型態改變，供品準備也以多元、方便為主。看準不少民眾偏好網購宅配到府的便利性，486團購祭出多款零食、飲料、罐頭箱購優惠最低57折起，搶攻中元普渡商機。

486團購觀察指出，現代家庭人口數少加上生活忙碌，分食方便又具久放便利性的零食、飲品、罐頭、泡麵、白米逐漸取代整桌熟食，避免天氣炎熱食物變質或吃不完造成浪費。「PORTHOS葡國老人牌沙丁魚罐頭綜合組」、「日本新杵屋正中米」登上中元熱門採購清單。

異國進口零食和飲品越來越常見於供桌上，不再清一色是台式口味的天下。「韓國螃蟹餅乾」、「海樂多海苔」、「西班牙神藍氣泡水」、好存放的調味保久乳都榜上有名。時下供品選擇也漸以「自己喜歡吃的」為主，486團購發現方便沖泡的珍珠奶茶禮盒躍上排行榜，成為供品熱銷黑馬。