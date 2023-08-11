3天快閃！九昱希爾頓逸林「吉隆坡夏之味」 味蕾秒出國

這個周末還沒安排？不妨前往品嘗台北中山九昱希爾頓逸林酒店的「吉隆坡夏之味」，請來馬來西亞吉隆坡希爾頓逸林酒店Makan Kitchen餐廳主廚Mohamad Zulkarnaen客座，8月11至13日快閃3天。午晚間特別套餐每人1,980元+10%。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店總經理Benjamin黃柄鈞指出，台灣第一家希爾頓逸林酒店自2018年開幕，最為人所熟知的就是牛肉麵，首次的姊妹酒店客座，就以兩飯店最受歡迎菜色交流，之後也會陸續推出道地馬來西亞風味料理，初期採每周換菜方式，讓饕客嘗鮮。

主廚Zulkarnaen初次造訪台灣，除了帶來吉隆坡好滋味，也希望多體驗台灣繽紛的飲食文化，激發更多料理靈感。他設計的套餐五菜式，各有風味。開胃菜以魚蝦蟹為主角，搭配的醬汁尤其出色，像是搭配主廚自製海鮮蛋黃醬的「泰國香檸虎蝦」，蟹肉顯得更為鮮甜；小巧討喜的「辣椒蟹小金杯」，一口吃進酸甜辣鮮多種滋味；還有鮮味十足的「檸檬羅勒鮮味紅魽」。一盤海中鮮讓人恍如秒飛馬來西亞。

第二道「北海道干貝烏達」，常見於在東南亞一帶，也是馬來西亞著名古城「麻坡」（香妃城）的代表美食。Zulkarnaen主廚笑說，「『otak』在馬來文裡是『腦子』的意思；所以如果要用馬來文說這個食物，請記得一定要說『otakotak』，連說兩次，否則意思差很多啊！」烏達是混入了干貝的魚漿，口感鮮香，旁搭以新鮮芒果、片炸的蓮藕，還有極其美味的森巴醬，讓人吃得欲罷不能，現場不少媒體直呼「加點麵包」，要抹盡所有醬汁。

海味的「波士頓龍蝦」，搭配的是亞參辣魚醬。主廚表示，這次帶來他從小吃到大的自家亞參風味，以獨門比例調和辣椒醬、紅蔥、羅望子膏、羅勒、香茅、大蒜與薑黃等香料，熬出濃郁滑順的酸辣滋味，搭配肉質鮮甜的波士頓龍蝦，帶來新的風味層次；值得一提的是，醬汁佐搭秋葵，也讓人大為讚賞。

接下來「美國無骨牛小排」搭配的是仁當咖哩醬。主廚指出，「仁當」（rendang）意指「將椰漿加入搗碎的香料後，以小火慢燉收乾」的烹飪技法，這道靈感來自曾兩度被CNN評為世界50大美食之首「仁當牛肉」的料理，選用Prime等級的優質牛小排，盤中還有展現刀工、如千層蛋糕般開展的印度薑黃咖哩馬鈴薯，以及辛香濃郁的仁當翼豆，可以單獨品味，也能任意混搭，既各有特色也能彼此融合。

提起「南洋」，少不得「斑蘭」香氣。Zulkarnaen主廚最後就以「斑蘭葉奶酪」完美收口。將自製班蘭漿融入奶酪，口感軟滑，椰香伴隨著班蘭花草氣息在口中綻放，搭配造型討喜、在馬來西亞重要節慶中必備的蜂窩餅（Kuih Loyang），為吉隆坡夏之味劃下完美句點。

Alley麗餐廳

地點：台北市中山北路一段123號二樓（台北中山九昱希爾頓逸林酒店）