全聯「芋頭季」20款超澎湃 懷舊風「芋頭涼果子」必吃

芋頭控最愛的季節又來啦！全聯「芋頭季」即日起至9月7日澎湃登場，今年集結We Sweet、阪急麵包與美味堂等品牌，推出20款全明星芋頭商品，數量為歷年最多，其中更包括9款新品，從甜點、麵包、鹹食到小食，玩出芋頭新口感，同時還有促銷價，邀芋頭控趕快來嚐鮮。

芋頭季We Sweet共推出4款新品，其中最令人期待的就是兼具懷舊復古風格的「芋頭涼果子」，讓近期社群掀起回味傳統涼圓的風潮多了一種新口味可以選擇，搭配軟Q的「芋頭大福」，冰冰涼涼吃，療癒又消暑。還有軟萌可愛的「芋泥被窩捲」，以及升級雙餡口味的「芋頭雙餡銅鑼燒」，以芋頭餡搭配金沙餡，一次享受雙重美味。

而去年吃不夠，今年還想再吃的也別錯過經典定番商品「芋泥布蕾盒」、暢銷王「芋泥肉鬆拿破崙捲」、「芋泥冰心捲蛋糕」、三層綿密芋泥餡的「芋見幸福千層」還有「香芋布丁蛋糕」、「芋頭布蕾銅鑼燒」等，琳瑯滿目的商品讓芋頭控超滿足。

每日現烤直送的阪急麵包，則是推出2款小美冰淇淋聯名麵包新品，「小美芋泥夾心」用羅馬包夾入爆餡的奶油芋泥，再加上QQ芋圓增添口感；「小美芋香珍珠丹麥」則是將小美的珍珠揉入麵糰裡，2款口感都令人驚奇。即日起至8月24日推出芋頭麵包嘗鮮價特價35元，芋頭麵包任選3件99元；8月12日至8月14日再推30元全品項4件100元；8月19日至8月31日週六、週日和週一，39元全品項3件99元。