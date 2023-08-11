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全聯「芋頭季」20款超澎湃 懷舊風「芋頭涼果子」必吃

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯芋頭季即日起開跑，從甜點、麵包、鹹食到小食，滿足芋頭控的所有期待。圖／全聯福利中心提供
全聯芋頭季即日起開跑，從甜點、麵包、鹹食到小食，滿足芋頭控的所有期待。圖／全聯福利中心提供

芋頭控最愛的季節又來啦！全聯「芋頭季」即日起至9月7日澎湃登場，今年集結We Sweet、阪急麵包與美味堂等品牌，推出20款全明星芋頭商品，數量為歷年最多，其中更包括9款新品，從甜點、麵包、鹹食到小食，玩出芋頭新口感，同時還有促銷價，邀芋頭控趕快來嚐鮮。

芋頭季We Sweet共推出4款新品，其中最令人期待的就是兼具懷舊復古風格的「芋頭涼果子」，讓近期社群掀起回味傳統涼圓的風潮多了一種新口味可以選擇，搭配軟Q的「芋頭大福」，冰冰涼涼吃，療癒又消暑。還有軟萌可愛的「芋泥被窩捲」，以及升級雙餡口味的「芋頭雙餡銅鑼燒」，以芋頭餡搭配金沙餡，一次享受雙重美味。

而去年吃不夠，今年還想再吃的也別錯過經典定番商品「芋泥布蕾盒」、暢銷王「芋泥肉鬆拿破崙捲」、「芋泥冰心捲蛋糕」、三層綿密芋泥餡的「芋見幸福千層」還有「香芋布丁蛋糕」、「芋頭布蕾銅鑼燒」等，琳瑯滿目的商品讓芋頭控超滿足。

每日現烤直送的阪急麵包，則是推出2款小美冰淇淋聯名麵包新品，「小美芋泥夾心」用羅馬包夾入爆餡的奶油芋泥，再加上QQ芋圓增添口感；「小美芋香珍珠丹麥」則是將小美的珍珠揉入麵糰裡，2款口感都令人驚奇。即日起至8月24日推出芋頭麵包嘗鮮價特價35元，芋頭麵包任選3件99元；8月12日至8月14日再推30元全品項4件100元；8月19日至8月31日週六、週日和週一，39元全品項3件99元。

另外，懶人料理最愛的美味堂也推出3款芋頭新品，尺寸小巧好入口的「芋頭肉圓」、海味餡料滿滿的「芋頭海鮮派」，以及全天任何時段都可隨時來一碗的「芋頭竹筍粥」，覆熱後即可上桌，零廚藝也能輕鬆在家端出懷念古早味。

美味堂芋頭竹筍粥料超多，每一口都吃的到濃郁芋頭味，傳統風味粥品吃完超飽足。記者黃筱晴／攝影
美味堂芋頭竹筍粥料超多，每一口都吃的到濃郁芋頭味，傳統風味粥品吃完超飽足。記者黃筱晴／攝影
「小美芋香珍珠丹麥」將珍珠揉入麵糰裡，表面沾裹芋頭風味巧克力。記者黃筱晴／攝影
「小美芋香珍珠丹麥」將珍珠揉入麵糰裡，表面沾裹芋頭風味巧克力。記者黃筱晴／攝影
話題度超高的芋頭涼果子，綿密鬆軟在地嚴選芋頭內餡佐以Q彈涼圓外皮。記者黃筱晴／攝影
話題度超高的芋頭涼果子，綿密鬆軟在地嚴選芋頭內餡佐以Q彈涼圓外皮。記者黃筱晴／攝影
美味堂芋頭肉圓4入限時特價75元，使用大甲檳榔心芋頭切塊，配上肉燥做成鹹香內餡。記者黃筱晴／攝影
美味堂芋頭肉圓4入限時特價75元，使用大甲檳榔心芋頭切塊，配上肉燥做成鹹香內餡。記者黃筱晴／攝影
綿密芋頭內餡，搭上Q軟大福皮，重現傳統麻糬風味。記者黃筱晴／攝影
綿密芋頭內餡，搭上Q軟大福皮，重現傳統麻糬風味。記者黃筱晴／攝影
美味堂芋頭海鮮派限時特價69元，一口咬下吃得到海鮮與芋頭口感。記者黃筱晴／攝影
美味堂芋頭海鮮派限時特價69元，一口咬下吃得到海鮮與芋頭口感。記者黃筱晴／攝影
芋泥被窩捲，售價59元，外層薄餅皮奶香超濃。記者黃筱晴／攝影
芋泥被窩捲，售價59元，外層薄餅皮奶香超濃。記者黃筱晴／攝影
全聯芋頭季新品，口味有鹹有甜，也推出優惠價，讓芋頭控大快朵頤。圖／全聯福利中心提供
全聯芋頭季新品，口味有鹹有甜，也推出優惠價，讓芋頭控大快朵頤。圖／全聯福利中心提供
全聯「芋頭季」即日起至9月7日澎湃登場，集結We Sweet、阪急麵包、美味堂，推出20款全明星芋頭商品。記者黃筱晴／攝影
全聯「芋頭季」即日起至9月7日澎湃登場，集結We Sweet、阪急麵包、美味堂，推出20款全明星芋頭商品。記者黃筱晴／攝影
全聯「芋頭季」即日起至9月7日澎湃登場，集結We Sweet、阪急麵包、美味堂，推出20款全明星芋頭商品。記者黃筱晴／攝影
全聯「芋頭季」即日起至9月7日澎湃登場，集結We Sweet、阪急麵包、美味堂，推出20款全明星芋頭商品。記者黃筱晴／攝影
芋頭雙餡銅鑼燒，鬆軟可口的鬆餅皮，濃郁芋頭餡加上金沙餡。記者黃筱晴／攝影
芋頭雙餡銅鑼燒，鬆軟可口的鬆餅皮，濃郁芋頭餡加上金沙餡。記者黃筱晴／攝影

芋頭 麵包

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