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以恣意色彩呈現大膽無畏！適合女孩的愛馬仕絲意新香水
青春、活力、大膽、字義，這就是愛馬仕專為女孩，所推出的愛馬仕絲意系列，9月1日推出全新的Tutti Twilly d’Hermès 淡香精，耀眼迷人的色彩，從荔枝紅香水瓶身就能看出活潑感，每位女孩都能有獨立自主的風格與魅力，有人文靜、也有人優雅、或是叛逆與不羈，但都擦上Tutti Twilly d’Hermès 淡香精，是一種彼此間的默契。
Tutti Twilly d’Hermès淡香精上，鮮豔耀眼的香水瓶身上，有著繽紛的絲帶，隨著每個人的創意，可以當成戒指，或是變成手環，也能束起秀髮，甚至放入書本中成為書籤，全看個人的風格。
由愛馬仕專屬調香師Christine Nagel調配的Tutti Twilly d'Hermes淡香精，有著Twilly 絲意系列香水獨特的生薑香調，然後呈現出花朵氣味，結合荔枝與麝香調，更能噴灑在耳後、肩窩、甚至腳踝處，讓香水與肌膚間，交織出完美的香氣。
瓶身上的女仕禮帽造型的白色瓶蓋，充滿辨識度，更是彼此相認的重要信物，愛馬仕絲意系列Tutti Twilly d’Hermès淡香精，將於9月於愛馬仕香水與彩妝專門店、愛馬仕專門店上市。
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