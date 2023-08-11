小綠綠必買！北一女「綠制服造型悠遊卡」8月14日開賣
今年是北一女120周年校慶，不只校友推動一系列慶祝活動，悠遊卡公司更與北一女合作推出紀念版「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，8月14日上午11點起於全台7-ELEVEN及博客來開放預購，首批限量5,000張，每張390元，把握入手綠制服最簡單的方式。
「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」使用布質設計，質感擬真，最有趣的是嗶卡時還會唱出一句北一女校歌「為我女界增光耀」，讓校友們回憶無限，非常具有收藏價值。同時，悠遊卡公司也將捐贈販售所得10%，支持該校學生社團在環保公益活動提案的圓夢基金。悠遊卡公司呼籲社會大眾及校友們，踴躍購買綠制服悠遊卡，用行動支持同學們投入公益活動。
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