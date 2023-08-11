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以「小王子」為靈感的七夕情人餐！王品集團頂級牛排館開訂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「THE WANG」七夕情人節套餐甜點「B612玫瑰」，訴說獨一無二的情意。圖／王品集團提供。
「THE WANG」七夕情人節套餐甜點「B612玫瑰」，訴說獨一無二的情意。圖／王品集團提供。

七夕浪漫晚餐訂位開跑，王品集團兩大約會品牌「THE WANG」與「阪前和牛鐵板燒」同步於8月18日起推出「七夕情人節限定套餐」，即日起開始訂位，限時限量。

王品集團頂級牛排「THE WANG」以法國名著《小王子》為靈感，融合故事中「星球」、「玫瑰」等意象，打造期間限定的七夕情人節套餐，每套每人3,580元＋10%，8月18日至22日期間限定，即日起開放訂位，訂滿為止。

「THE WANG」推出七夕情人節套餐，以名作《小王子》為靈感發想，即日起開始預約。圖／王品集團提供。
「THE WANG」推出七夕情人節套餐，以名作《小王子》為靈感發想，即日起開始預約。圖／王品集團提供。

前主餐「魚子醬紅秋姑佐香檳泡泡」香煎脆皮紅秋姑魚肉加上奢華魚子醬，佐以香檳泡泡，主餐「日本A5和牛菲力」搭配現刨起司花等，口感豐富。甜點「B612玫瑰」內餡為覆盆子、紅寶石巧克力等組成酸甜慕斯，綴以珍珠糖片，玫瑰外型訴說滿滿情意。

「THE WANG」七夕情人節套餐主餐「日本A5和牛菲力」。圖／王品集團提供。
「THE WANG」七夕情人節套餐主餐「日本A5和牛菲力」。圖／王品集團提供。

此外，「THE WANG」獲網友肯定為「求婚餐廳」之一，提供貼心「求婚管家」服務，從餐酒搭配、花卉、氣球訂製到攝影，一站成就最美好時刻，至今已有超過40組顧客求婚成功。

「阪前和牛鐵板燒」在8月18日至27日期間，推出夏季松露結合日澳和牛的七夕情人節套餐，一次品嚐到「松露鮑魚」、「龍蝦二吃」、「澳洲M9和牛名物三品」與「日本A5和牛」多道名品，七夕限定甜點「夏之戀」，以湯種巧克力戚風蛋糕為基底，內餡為苦甜生巧克力，搭配新鮮草莓及草莓雪酪，層次豐富。套餐價每人1,880元＋10%，即日起開放訂位，限時限量。

「阪前和牛鐵板燒」推出七夕限定甜點「夏之戀」，僅在8月18日至27日期間吃得到。圖／王品集團提供。
「阪前和牛鐵板燒」推出七夕限定甜點「夏之戀」，僅在8月18日至27日期間吃得到。圖／王品集團提供。

此外，8月31日前，平日到「阪前和牛鐵板燒」內用套餐，並於FB/IG拍照打卡標記「阪前」官方帳號，出示畫面即加碼款待價值680元的「松露蒲燒鰻魚玉子燒」乙份，約會夜再升級。

套餐 七夕 情人節 品牌

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