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台灣虎航不平靜！返台班機機械故障、旅客滯留日本 公司回應了

台灣虎航不平靜 返台班機機械故障旅客滯留日本　

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣虎航示意圖，與新聞無關。圖片來源：台灣虎航
台灣虎航示意圖，與新聞無關。圖片來源：台灣虎航

台灣虎航一架IT215航班今天在日本岡山機場落地後，出現機械故障問題，因須檢修以致影響日本返台班機無法起飛，旅客滯留。台灣虎航表示，已安排該班機旅客入住當地飯店，班機預計明返台。

台灣虎航指出，10日IT215航班於岡山機場落地後發生機械故障，基於飛行安全，該航班將經維修後再延後起飛，已安排當班旅客入住當地飯店，對於本次航班造成當班旅客不便，致上最誠摯歉意。

無獨有偶，台灣虎航7日一架從日本返台班機，落地桃園機場跑道時，副機長身體不適，機長向塔台宣告「PAN-PAN」，請求醫療支援，後續緊急送醫，班機安全降落亦無延誤。運安會表示，該組員失能當下飛機在滑行道上，屬「飛航階段」情事，已立案將朝釐清失能原因方向調查。

台灣虎航 桃園機場

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