到7-ELEVEN收服寶可夢！超過10款「寶可夢系列商品」開賣　「皮卡丘造型杯芒果風味霜淇淋」快搶吃

暑假最萌跨界來了！7-ELEVEN與寶可夢公司攜手，即日起推出「寶可夢」系列商品，新品首度彙集鮮食、零食、用品、冷藏飲料、烘焙、冷凍甜點、CITY現調飲品、霜淇淋、酷聖石複合店等9大結構，雙方共同攜手開發多款商品，經典寶可夢躍上包裝的造型食飲、日常生活用品，預期再掀起一波社群打卡風潮。

7-ELEVEN持續打造超越顧客期待的生活型服務平台、打造具有4E（教育、歡樂、體驗、探索）的超商體驗，與玩家一起享受收服寶可夢的魅力，透過強強聯手已創造超過5億元商機，像是率超商通路之先推出「寶可夢主題店」、於部分門市引進Pokémon Ga-Olé機台、一番賞等，同時還有販售超人氣的寶可夢集換式卡牌、不定期推出寶可夢系列商品。

本次7-ELEVEN新推出的寶可夢系列商品，由陪伴大小朋友回憶逾20年的皮卡丘領軍，帶領寶可夢們推出多款商品，以海邊度假氛圍作為設計靈感，新品首推「寶可夢布丁牛乳200ml」，鮮黃包裝搭配墨鏡版肖像，每瓶乳含量達50%以上甜而不膩，售價25元。炎夏外出不可缺少隨身「寶可夢海洋深層水厚濕巾」、「寶可夢毛巾」；「寶可夢收納購物袋」不僅實用，還能收納成為精靈球造型；「寶可夢直傘」對抗近日陰晴多變的天氣，晴雨兩用、雙面設計大傘面，撐開繽紛傘面還有各種寶可夢陪伴在側，保證成為街上最亮眼焦點。

盛夏7-ELEVEN準備了沁涼冰品和甜點及多款外出野餐必備零食，其中推薦可到冷凍冰箱選購蜂蜜餅皮搭配屏東在地紅豆內餡製成的「寶可夢QQ雪餅」，售價59元；外出野餐必備的「寶可夢紐西蘭奶油餐包」特別設計傑尼龜與皮卡丘包裝，售價35元；「寶可夢玉米餅」、「寶可夢海苔」則以經典初期3隻寶可夢：小火龍、傑尼龜、妙蛙種子作為設計，小包裝方便攜帶、隨時分享。

7-ELEVEN限定門市販售「夏日芒芒」芒果口風霜淇淋（售價49元）、7-ELEVEN酷聖石複合店販售的「覆盆莓芒果雪貝」（2OZ售價59元、3OZ售價89元），兩款商品均選用在地芒果作為原料。霜淇淋可選擇印有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，酷聖石冰淇淋也有同樣的冰杯造型亮相。特別的是，購買「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋2支（杯）或「覆盆莓芒果雪貝」3OZ，加贈造型湯匙一支，數量有限售完為止。