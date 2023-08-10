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威士忌界的獨角獸費特肯 14號秘藏系列／18年限定版登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「費特肯十四號密藏系列batch 1」建議售價2,200元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「費特肯十四號密藏系列batch 1」建議售價2,200元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

有「威士忌界中的獨角獸」之譽的費特肯單一麥芽威士忌，發表全新「十四號密藏系列Batch 1」和「18年2023 Edition」。這兩款珍稀新作皆為非冷凝過濾，自然酒色，以彰顯費特肯的核心特徵「純粹，值得一切的努力。」

酒廠將存放在14號酒窖的珍稀原酒，以小批次的方式呈現，打造費特肯十四號密藏系列；此次「費特肯十四號密藏系列batch 1」精選初次美國波本桶、精選美國波本桶、和三種當地精釀啤酒桶，滿溢熱帶水果芳香卻不改細緻本質。小批次裝瓶，首發限量978瓶。

「費特肯18年2023 Edition」選用初次波本桶、精選波本桶及100%的蘇格蘭橡木桶，非冷凝過濾呈現自然酒色，成就無法比擬的品酩體驗。使用100%的蘇格蘭橡木桶，是「費特肯森林計畫」的里程碑。「費特肯森林計畫」以維繫橡木與土地的永續經營概念出發，在酒廠周圍土地種植13,000多株橡木，旨在創造循環經濟，同時探索更多元的蘇格蘭橡木桶可能性。

尚格酒業董事長奚大寧表示：「費特肯富有龐大的老酒窖藏，自2019年陸續引進基本款費特肯12年、16年後，立刻擄獲品味老饕的喜愛。今年我們更進一步推出精緻18年份限定版及十四號秘藏系列，未來還會有更多高端年份老酒，持續供應台灣市場對於精品威士忌的收藏需求。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「費特肯18年2023 Edition」建議售價6,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「費特肯18年2023 Edition」建議售價6,000元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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