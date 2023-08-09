蕭邦 x Bamford第二發 Desert Racer沙漠越野實測帥翻

瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD）繼2021年與英國頂級訂製品牌Bamford Watch Departmen首次合作大獲成功之後，今年再次攜手推出限量特別版的Mille Miglia GTS Power Control腕表，以蕭邦經典的賽車表為藍本，特別版「Desert Racer」採用經久耐用的微珠打磨鈦金屬製作，以橙色、灰色與黑色交織出主要視覺，具有超大尺寸數字時標與編織效果橡膠表帶，搭載Chopard 01.08-C型機芯，限量發行的50枚。

Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表全球限量50枚。圖／蕭邦提供

50枚編號限量版Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表是蕭邦聯合總裁卡爾弗雷德里克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）與Bamford Watch Department創始人喬治班福德（George Bamford）的合作成果，喬治班福德日前駕駛一輛Meyers Manx越野車參加最新一屆（美國）國家越野車協會（National Off Road Racing Association）賽事出征墨西哥北部沙漠，就配戴了這款腕表，以沙漠實測見證其精準耐用的卓越性能。