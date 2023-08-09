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蕭邦 x Bamford第二發 Desert Racer沙漠越野實測帥翻

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表全球限量50枚。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表全球限量50枚。圖／蕭邦提供

瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD）繼2021年與英國頂級訂製品牌Bamford Watch Departmen首次合作大獲成功之後，今年再次攜手推出限量特別版的Mille Miglia GTS Power Control腕表，以蕭邦經典的賽車表為藍本，特別版「Desert Racer」採用經久耐用的微珠打磨鈦金屬製作，以橙色、灰色與黑色交織出主要視覺，具有超大尺寸數字時標與編織效果橡膠表帶，搭載Chopard 01.08-C型機芯，限量發行的50枚。

Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表全球限量50枚。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表全球限量50枚。圖／蕭邦提供

50枚編號限量版Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表是蕭邦聯合總裁卡爾弗雷德里克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）與Bamford Watch Department創始人喬治班福德（George Bamford）的合作成果，喬治班福德日前駕駛一輛Meyers Manx越野車參加最新一屆（美國）國家越野車協會（National Off Road Racing Association）賽事出征墨西哥北部沙漠，就配戴了這款腕表，以沙漠實測見證其精準耐用的卓越性能。

Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表，表殼為43毫米微珠打磨鈦金屬，配黑色鋁質刻度表圈與一體式橡膠表帶。搭載完全在蕭邦製錶工作坊內研發、製作和組裝的Chopard 01.08-C型自動上鍊機芯，獲瑞士官方天文台精密時計認證（COSC）。

Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表全球限量50枚。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表全球限量50枚。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表隨附專屬表盒。圖／蕭邦提供
Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表隨附專屬表盒。圖／蕭邦提供

腕表 瑞士 越野

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