蕭邦 x Bamford第二發 Desert Racer沙漠越野實測帥翻
瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD）繼2021年與英國頂級訂製品牌Bamford Watch Departmen首次合作大獲成功之後，今年再次攜手推出限量特別版的Mille Miglia GTS Power Control腕表，以蕭邦經典的賽車表為藍本，特別版「Desert Racer」採用經久耐用的微珠打磨鈦金屬製作，以橙色、灰色與黑色交織出主要視覺，具有超大尺寸數字時標與編織效果橡膠表帶，搭載Chopard 01.08-C型機芯，限量發行的50枚。
50枚編號限量版Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表是蕭邦聯合總裁卡爾弗雷德里克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）與Bamford Watch Department創始人喬治班福德（George Bamford）的合作成果，喬治班福德日前駕駛一輛Meyers Manx越野車參加最新一屆（美國）國家越野車協會（National Off Road Racing Association）賽事出征墨西哥北部沙漠，就配戴了這款腕表，以沙漠實測見證其精準耐用的卓越性能。
Mille Miglia GTS Power Control Bamford特別版「Desert Racer」腕表，表殼為43毫米微珠打磨鈦金屬，配黑色鋁質刻度表圈與一體式橡膠表帶。搭載完全在蕭邦製錶工作坊內研發、製作和組裝的Chopard 01.08-C型自動上鍊機芯，獲瑞士官方天文台精密時計認證（COSC）。
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