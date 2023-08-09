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就是要放閃！海瑞溫斯頓情人節推薦 火光映情意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Sunflower系列紅寶石鑽石耳環，共鑲嵌2顆圓形明亮式切工紅寶石重約0.95克拉、搭配16顆圓形明亮式切工鑽石重約0.90克拉，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
Sunflower系列紅寶石鑽石耳環，共鑲嵌2顆圓形明亮式切工紅寶石重約0.95克拉、搭配16顆圓形明亮式切工鑽石重約0.90克拉，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供

人與人之間的情意是無形的，正因如此，更需要實體的物件見證當下。海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出多款情人節禮品推薦，商品包含表款、耳環、手鍊、戒指，將情人間的包容、珍貴、憐惜、可愛、信賴，閃耀具現。

以六顆粉紅剛玉構成花瓣造型的勿忘我Forget-Me-Not戒指，花苞選擇了一顆明亮式切割鑽石，像情人的心意、永遠難忘；Sunflower系列紅寶石鑽石耳環同樣展現了如花般的造型，但寶石的主角換成了紅寶石，像是情人的心，在最細微處散發最火熱的渴望；Winston Gates系列則有18K玫瑰金環型花飾耳環與戒指，珠寶最原本的靈感源自品牌紐約第五大道旗艦店門上的樹葉紋飾與瓶形圖案雕刻，也像一扇開啟通往幸福的廊道、入口。

而還有什麼足以與情意具相提並論的珍貴？第五大道Avenue Classic系列的Lily Cluster迷你尺寸粉紅腕表與Classic Valentine腕表，前者運用浪漫的粉紅色母貝為面盤、像情人間永不停歇的粉紅泡泡，後者則結合鑽石鑲嵌與寶石雕刻，在手表面盤上呈現一幅心心相印的浪漫景緻，也讓甜美無限展延、定格當下。

勿忘我Forget-Me-Not系列粉紅剛玉和鑽石戒指，共鑲嵌6顆水滴型切工粉紅剛玉、1顆圓形明亮式切工鑽石，重約0.04克拉，鉑金，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
勿忘我Forget-Me-Not系列粉紅剛玉和鑽石戒指，共鑲嵌6顆水滴型切工粉紅剛玉、1顆圓形明亮式切工鑽石，重約0.04克拉，鉑金，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
Winston Gates 18K玫瑰金環型花飾戒指，31顆圓形明亮式切工鑽石，搭配重0.13克拉的主石，總重約0.40克拉，使用鉑金、18K黃金與18K玫瑰金，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
Winston Gates 18K玫瑰金環型花飾戒指，31顆圓形明亮式切工鑽石，搭配重0.13克拉的主石，總重約0.40克拉，使用鉑金、18K黃金與18K玫瑰金，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓推出一系列包含表款、戒指、耳環的珠寶推薦，企圖以鑽石、珍珠母貝、花卉嬌媚樣態，將情意浪漫體現。圖／海瑞溫斯頓提供（合成圖）
海瑞溫斯頓推出一系列包含表款、戒指、耳環的珠寶推薦，企圖以鑽石、珍珠母貝、花卉嬌媚樣態，將情意浪漫體現。圖／海瑞溫斯頓提供（合成圖）
Winston Gates系列18K玫瑰金環型花飾耳環，0.11克拉的鑽石主石，鑽石總重約0.43克拉，使用鉑金、18K黃金與18K玫瑰金，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
Winston Gates系列18K玫瑰金環型花飾耳環，0.11克拉的鑽石主石，鑽石總重約0.43克拉，使用鉑金、18K黃金與18K玫瑰金，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供

鑽石 戒指 腕表

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