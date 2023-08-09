全聯「中元感恩月」超狂20.9%回饋 近200件商品買1送1 三牲、油飯、佛手糕全都有賣

量販超市年度最大檔中元節來了！每年都會推出令人印象深刻中元廣告的全聯福利中心，今年打出「存好心、備好料、不要做壞事」的概念，呼應社會詐騙多、me too事件連環爆、霸凌的現象進行反思，推出一系列共3支警世廣告，將於8月11日正式上線，讓大家中元普渡採買享優惠還能同時關懷社會議題。

全聯「中元感恩月」將祭出超過3,000款商品挑戰全年最低價，並祭出史上最高20.9%回饋，中元檔期指定日期不論使用全支付或PX Pay全額支付，於指定日期（8/12～8/14、8/19～8/21、8/26～8/29）共10天，使用全支付或PX Pay單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；全店日用品於指定日期（8/12、8/13、8/19、8/20、8/26、8/27）共6天，單筆每滿499元現折50元；8月24日前全店冰品單筆每滿179元現折10元，還有福利卡限定、近200件買1送1的超殺商品。

另有3大好禮大放送，包括「福利卡友買泰山、味丹、喝好水、聯華、億滋等同品牌商品，單筆每滿500元福利點5倍送」、「單筆每滿1,000元，共贈10枚MANDARINA DUCK印花」、「福利卡友單筆滿500元，登錄抽NAUTICA便攜式按摩筋膜槍套組（參考市價6,990元，共560名）」等多重好康，買越多賺越多。

全聯線上購「分批取」則是祭出商品破盤價、中元備品自由配專區加贈300福利點；針對沒空出門採買的民眾，「小時達」8月24日前單筆滿1,200元折250元，結帳滿1,000元再加碼贈100元折價券，「隔日達」除了享下單雙重好康、日用品箱購再加碼贈點。

因應現代民眾拜拜需求，8月10日至9月20日於實體門市和「PXGo!全聯線上購」特別推出預購「三牲有禮拜拜箱」，內含蔗香燻雞、熟製鱸魚、甘蔗燒肉，買1箱三牲一次到位，禮盒採外掀式設計，上掀開蓋後可直接當作祭拜用紅盤，環保又不浪費。而看準素食趨勢，今年新增全素的「煙燻素三牲」，原價269元，優惠價249元，照顧素食者需求。