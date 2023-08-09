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「國民老婆」吳卓源辣穿短上衣秀美腿 卻對這件事想比「中指」有夠反差萌！
PUMA推出與RIPNDIP中指貓聯名系列服飾與鞋款，特意邀請品牌大使吳卓源Julia來詮釋，傳遞「微叛逆」的精神。沒想到把系列T恤刻意改短，搭配一片式短裙現身的吳卓源，除了秀出纖腰與美腿曲線之外，還自招近期對這件事想比「中指」來表達心情。
PUMA SELECT系列首度攜手以叛逆不羈、無厘頭搞怪中指貓（Lord Nermal）為主角的美國街頭潮流品牌RIPNDIP推出聯名系列T恤、連帽上衣與鞋款等。PUMA品牌大使Julia吳卓源便身穿聯名新品現身，提到私下就很愛RIPNDIP的服裝，而且覺得中指貓的叛逆精神，也是她想在音樂作品上想完成的。而聯名系列中，吳卓源最愛的部分是如同達爾文的進化論，特別設計了中指貓進化成PUMA Logo圖案。
如果要挑一款當作情人節禮物的話，吳卓源推薦側面帶有中指貓的鞋款，還說「有默默看著你」的感覺。被問到近期是否有遇到想「比中指」的事情時，吳卓源則表示「應該是喉嚨吧！」原來已經發炎多日，對歌手身份的她的確帶來不少困擾，但看在粉絲眼裡卻是可愛的反差萌。
另外，ASICS Sportstyle系列，本季則呈現復古GT-2160跑鞋，結合了2010年上市的GT-2000鞋款輪廓，並融入千禧年的流行元素。於是找來品牌形象大使「王子」邱勝翊來示範透過寬褲的方式來穿搭，凸顯當年最潮造型特色。
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