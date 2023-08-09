快訊

國1五楊高架奧迪車頭全毀！車流回堵3公里 疑開「輔助駕駛」追撞緩撞車

最想擁有的七夕禮！蕭邦L'Heure du Diamant爪鑲鑽戒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
L'Heure du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K黃金戒鑲嵌總重1.4克拉鑽石，86萬5,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K黃金戒鑲嵌總重1.4克拉鑽石，86萬5,000元。圖／蕭邦提供

瑞士珠寶品牌蕭邦（CHOPARD）於七夕前夕，為品牌最富盛名的爪鑲鑽石系列L'Heure du Diamant推出全新戒指，延伸自品牌最受歡迎的高級珠寶表L'Heure du Diamant系列腕表，純淨鑽石在工匠師傅嫻熟巧手中透過皇冠式鑲嵌工法折射最耀眼的光芒，特殊的爪鑲設計能從不同切面引進最多的光線，使鑽石更加光彩奪目、形成視覺放大效果。

L'Heure du Diamant系列戒指高雅奪目的設計，採用公平採礦認證18K黃金與18K白金的製作，與祖母綠、鑽石、小巧的愛心圖騰共同構成，不僅適合日常配戴，出席重要場合時也能為裝扮畫龍點睛。搭配限定紫色愛心絲絨戒指盒，打開戒指盒時，蘊藏蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）的可愛巧思，提供手寫簽名與愛心圖樣，在甜蜜的七夕情人節為戀情加溫。

L'Heure du Diamant系列搭配限定紫色愛心絲絨戒指盒。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列搭配限定紫色愛心絲絨戒指盒。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列搭配限定紫色愛心絲絨戒指盒。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列搭配限定紫色愛心絲絨戒指盒。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列搭配限定紫色愛心絲絨戒指盒。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列搭配限定紫色愛心絲絨戒指盒。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K白金鑲嵌21顆橢圓形切割3.10克拉鑽石，55萬9,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K白金鑲嵌21顆橢圓形切割3.10克拉鑽石，55萬9,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列搭配限定紫色愛心絲絨戒指盒。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列搭配限定紫色愛心絲絨戒指盒。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K白金鑲嵌21顆橢圓形切割3.10克拉鑽石，55萬9,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K白金鑲嵌21顆橢圓形切割3.10克拉鑽石，55萬9,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K白金鑲嵌8顆橢圓形切割1.22克拉鑽石，23萬1,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K白金鑲嵌8顆橢圓形切割1.22克拉鑽石，23萬1,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K黃金鑲嵌0.61克拉祖母綠與0.7克拉鑽石，73萬3,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列戒指，公平採礦認證18K黃金鑲嵌0.61克拉祖母綠與0.7克拉鑽石，73萬3,000元。圖／蕭邦提供

鑽石 戒指 愛心

延伸閱讀

迎接浪漫七夕！統一集團獻上3萬朵「進口空運玫瑰花」　限時4天7-ELEVEN、康是美指定門市限量販售

當萬人面…周予天霸氣裸體！免費送超大禮引轟動

南極綠色冰山為靈感 蕭邦Only Watch探討永續議題

美國甜心珍妮佛安妮斯頓 新劇上檔美秀蕭邦時髦金表

相關新聞

最想擁有的七夕禮！蕭邦L'Heure du Diamant爪鑲鑽戒

瑞士珠寶品牌蕭邦（CHOPARD）於七夕前夕，為品牌最富盛名的爪鑲鑽石系列L'Heure du Diamant推出全新戒...

PChome 24h購物獨家推10款「中元拜拜箱」！箱購折扣最低58折起

瞄準中元節300億普渡商機，也看準企業祈求景氣回溫保平安的商機，PChome 24h購物推出中元節食品專區「好兄弟願望清...

情人照這樣拍潮可愛！李函合體男友邱文駿 這細節藏亮點

七夕情人節將至，如何在情侶間找到同中求異、異中求同的七夕單品，每年都是考驗智慧的抉擇。近日則有KOL情侶檔：Kiwi李函...

金廈自由配！易飛網「華信假期小三通」單程3,450元起

金廈小三通於今年3月開放，再度拉近台灣與廈門的距離，旅遊電商易飛網攜手華信航空推出「華信假期小三通」專案，包含機票、船票...

關穎女兒當買包藉口 王柏傑看中百萬LV包想送謝欣穎

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV） 2023年度的「珍稀皮革展」，自即日起至8月13日止，假國立臺灣師範大...

狂敷面膜卻沒有成效？5步驟學起來 洗臉後不能馬上敷

敷面膜是喜愛保養人的必備步驟之一，無論什麼年齡或性別，都開始要有保養的意識，敷面膜也成為保養不可或缺的重要法則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦