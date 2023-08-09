最想擁有的七夕禮！蕭邦L'Heure du Diamant爪鑲鑽戒
瑞士珠寶品牌蕭邦（CHOPARD）於七夕前夕，為品牌最富盛名的爪鑲鑽石系列L'Heure du Diamant推出全新戒指，延伸自品牌最受歡迎的高級珠寶表L'Heure du Diamant系列腕表，純淨鑽石在工匠師傅嫻熟巧手中透過皇冠式鑲嵌工法折射最耀眼的光芒，特殊的爪鑲設計能從不同切面引進最多的光線，使鑽石更加光彩奪目、形成視覺放大效果。
L'Heure du Diamant系列戒指高雅奪目的設計，採用公平採礦認證18K黃金與18K白金的製作，與祖母綠、鑽石、小巧的愛心圖騰共同構成，不僅適合日常配戴，出席重要場合時也能為裝扮畫龍點睛。搭配限定紫色愛心絲絨戒指盒，打開戒指盒時，蘊藏蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）的可愛巧思，提供手寫簽名與愛心圖樣，在甜蜜的七夕情人節為戀情加溫。
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