狂敷面膜卻沒有成效？5步驟學起來 洗臉後不能馬上敷

敷面膜是喜愛保養人的必備步驟之一，無論什麼年齡或性別，都開始要有保養的意識，敷面膜也成為保養不可或缺的重要法則。

許多人敷面膜，在臉上呈現的成效不同，多數人沒有深入研究敷面膜的技巧，常常會忽略以下幾個步驟，導致敷面膜的成效減半。

一、時間過長

敷面膜的時間要掌握得恰到好處，許多人敷面膜的時間變長，一半是因為同時在追劇、滑手機，導致時間控制上的不一。但敷面膜時間過長，可能反而會傷害肌膚，並且讓面膜反向吸收了肌膚裡的水分。其最好的敷面膜時間，控制在10至15分鐘左右，千萬別過長。

二、洗澡沐浴不敷臉

許多人忙碌了一整天，就想要給自己一個偷懶悠閒的時刻，泡澡就是最好的鬆弛劑。但有的人為了省下時間，邊泡澡會邊敷面膜，這樣做其實不對，因為洗澡、泡澡時的蒸氣，會將面膜裡的水分、精華給稀釋掉，這樣面膜的養分根本無法完整提供肌膚最好的保養效果。

三、敷臉完不保濕

敷臉完可以立即讓臉部的水分補滿，讓肌膚看起來水潤通透。但這不代表，敷完臉，所有的保養步驟都不需要做。敷完臉還是建議要讓喝飽水的肌膚，使用保濕乳、面霜鎖水，第二天起來會發現成效完全還留在臉上。

四、洗臉後勿立即敷面膜

敷臉前當然要注意到臉部的清潔度。因為臉部要保持乾爽，才能讓肌膚有足夠的吸收能力。毛孔如果是處在阻塞狀態，即便每天勤敷面膜，皮膚也不會變好，甚至還會出現悶痘的狀況發生。建議洗完臉後，使用化妝水，再敷上面膜，讓毛孔的通透性更好。

五、敷完面膜要洗臉？

面膜裡本身就有豐富的精華，當把面膜取下後，臉部上的精華還沒有完全的吸收，可以試著用自己的指腹慢慢畫圓推至吸收。建議還是要把使用清水將殘餘的洗乾淨，讓臉部可以更清爽，再加上後續的保養品，才不會養分過剩。

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