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狂敷面膜卻沒有成效？5步驟學起來 洗臉後不能馬上敷

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
在提提研「CHEZ TTM參館」，消費滿額有好禮。圖／提提研提供
在提提研「CHEZ TTM參館」，消費滿額有好禮。圖／提提研提供

面膜是喜愛保養人的必備步驟之一，無論什麼年齡或性別，都開始要有保養的意識，敷面膜也成為保養不可或缺的重要法則。

許多人敷面膜，在臉上呈現的成效不同，多數人沒有深入研究敷面膜的技巧，常常會忽略以下幾個步驟，導致敷面膜的成效減半。

一、時間過長

敷面膜的時間要掌握得恰到好處，許多人敷面膜的時間變長，一半是因為同時在追劇、滑手機，導致時間控制上的不一。但敷面膜時間過長，可能反而會傷害肌膚，並且讓面膜反向吸收了肌膚裡的水分。其最好的敷面膜時間，控制在10至15分鐘左右，千萬別過長。

二、洗澡沐浴不敷臉

許多人忙碌了一整天，就想要給自己一個偷懶悠閒的時刻，泡澡就是最好的鬆弛劑。但有的人為了省下時間，邊泡澡會邊敷面膜，這樣做其實不對，因為洗澡、泡澡時的蒸氣，會將面膜裡的水分、精華給稀釋掉，這樣面膜的養分根本無法完整提供肌膚最好的保養效果。

三、敷臉完不保濕

敷臉完可以立即讓臉部的水分補滿，讓肌膚看起來水潤通透。但這不代表，敷完臉，所有的保養步驟都不需要做。敷完臉還是建議要讓喝飽水的肌膚，使用保濕乳、面霜鎖水，第二天起來會發現成效完全還留在臉上。

四、洗臉後勿立即敷面膜

敷臉前當然要注意到臉部的清潔度。因為臉部要保持乾爽，才能讓肌膚有足夠的吸收能力。毛孔如果是處在阻塞狀態，即便每天勤敷面膜，皮膚也不會變好，甚至還會出現悶痘的狀況發生。建議洗完臉後，使用化妝水，再敷上面膜，讓毛孔的通透性更好。

五、敷完面膜要洗臉？

面膜裡本身就有豐富的精華，當把面膜取下後，臉部上的精華還沒有完全的吸收，可以試著用自己的指腹慢慢畫圓推至吸收。建議還是要把使用清水將殘餘的洗乾淨，讓臉部可以更清爽，再加上後續的保養品，才不會養分過剩。

自台灣的保養品牌提提研，提供有效又安全的面膜專家，並成功進入法國，七年來更榮獲多項歐洲美妝大賞肯定。因為疫情影響，提提研睽違三年，在中山南西商圈，以街邊快閃店的形式，打造出精緻餐廳「CHEZ TTM參館」與大家近距離接觸。

「CHEZ TTM參館」 今年以法式餐廳為主題，打造精美展區，並將品牌特色與重點歷程轉化成一道道拿手好菜讓消費者深度探索，展區內不僅有吸睛亮眼的打卡景點外，更陳列全系列商品讓消費者盡情體驗選購，實體美容展與線上官網更同步推出多項滿額好禮。

即日起至8月15日為11天的美容特展，邀請大家來提提研法式餐廳「CHEZ TTM參館」一同做客，挑選適合自己的保養面膜；為慶祝美容展盛大舉辦，提提研也以法式套餐為靈感，推出多樣期間限定摘星套餐組合和滿額贈活動，只要消費滿一定金額即送「2023提提研參館行李箱或懶骨頭」。

敷面膜為什麼都沒用呢？圖／摘自pexels
敷面膜為什麼都沒用呢？圖／摘自pexels
在提提研「CHEZ TTM參館」，消費滿額有好禮。圖／提提研提供
在提提研「CHEZ TTM參館」，消費滿額有好禮。圖／提提研提供
在提提研「CHEZ TTM參館」，消費滿額有好禮。圖／提提研提供
在提提研「CHEZ TTM參館」，消費滿額有好禮。圖／提提研提供
敷面膜前，記得臉部要保濕與清潔。圖／摘自pexels
敷面膜前，記得臉部要保濕與清潔。圖／摘自pexels
在提提研「CHEZ TTM參館」，消費滿額有好禮。圖／提提研提供
在提提研「CHEZ TTM參館」，消費滿額有好禮。圖／提提研提供
提提研打造「CHEZ TTM參館」。圖／提提研提供
提提研打造「CHEZ TTM參館」。圖／提提研提供
提提研打造「CHEZ TTM參館」。圖／提提研提供
提提研打造「CHEZ TTM參館」。圖／提提研提供

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