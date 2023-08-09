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以文學為靈感 萬寶龍、都彭男性精品 巧蘊生活藝文味

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大文豪系列向羅伯特·路易斯·史蒂文森致敬限量款94，將萬寶龍經典的白色六芒星與象徵金銀島的骷髏頭，以精雕方式巧手重現。圖／萬寶龍提供
大文豪系列向羅伯特·路易斯·史蒂文森致敬限量款94，將萬寶龍經典的白色六芒星與象徵金銀島的骷髏頭，以精雕方式巧手重現。圖／萬寶龍提供

文學的意義，就在於透過文字、故事、人物、場景的形塑，構建了一個啟迪思想與靈感的世界。男性精品品牌萬寶龍（Montblanc）與都彭（S.T. Dupont）不約而同以文學世界為靈感，前者推出向文豪史迪文森致敬的書寫工具系列，後者則與Montecristo合作，推出一系列打火機、鋼筆、袖釦等精品，讓文學輕鬆融入質感生活。

身兼旅行家、文學家的史蒂文森（Robert Louis Stevenson, 1850–1894），生前最膾炙人口的兩部經典莫過於《金銀島》與《化身博士》兩部主題風格迥然不同的冒險小說與恐怖小說，其中《金銀島》在後代並化為迪士尼卡通、動畫的無窮靈感，後者則在小說、電影、電視、舞台劇多所「二創」，擁有超過100個以上不同版本，影響深遠。

本次萬寶龍的大文豪系列則從這位蘇格蘭巨匠的小說細節轉化為書寫工具的質材、圖騰、數字與細節，從弗林特船長埋藏寶藏的船艦名稱、史蒂文森心愛的太平洋島嶼薩摩亞、1994年時蘇格蘭皇家銀行為紀念史蒂文森逝世百周年所發行的紙幣、百寶箱左輪手槍和煙斗...，化為「大文豪系列向羅伯特路易斯史蒂文森致敬」的限量款1883、限量款94、限量款8與特別款。

 都彭與雪茄大廠Montecristo的聯名，則是從法國文豪大仲馬（Alexandre Dumas）小說《基督山恩仇記》中得到靈感，L’Aurore系列意味著黎明、並藉由柔和明亮的深藍、紅至黃色漸變色調帶出生機，也呼應了故事情節的轉折與定錨。該系列將包含三款打火機、書寫工具、雪茄配件與袖扣，全數具有漸變得「黎明」般色調，其中Le Grand Dupont經典兩用打火機除了具有清脆悅耳的開啟聲響，火焰的生成溫和而穩定。

同系列的書寫工具Line D鋼筆則由工匠手繪上漆暈染出三色漸層效果與進行拋光，配備14K黃金筆尖，同時具備鋼珠筆可供選擇。而無論每件作品都需要六名工匠、花費約一周時間以手工完成，也象徵工藝與文學的韻味需要深刻積累、細細品鑒。

都彭與Montecristo聯名的一系列生活精品，透過黎明為主題，將柔和明亮的深藍、紅至黃色漸變色調呼應了故事情節。圖／都彭提供
都彭與Montecristo聯名的一系列生活精品，透過黎明為主題，將柔和明亮的深藍、紅至黃色漸變色調呼應了故事情節。圖／都彭提供
萬寶龍的大文豪系列將蘇格蘭巨匠的小說轉化為書寫工具的質材、圖騰、數字與細節，也展現了雕刻、彩繪、寶石鑲嵌的多重微型工藝。圖／萬寶龍提供
萬寶龍的大文豪系列將蘇格蘭巨匠的小說轉化為書寫工具的質材、圖騰、數字與細節，也展現了雕刻、彩繪、寶石鑲嵌的多重微型工藝。圖／萬寶龍提供
L’Aurore黎明系列鋼筆，14K黃金筆尖、手繪上漆漸層效果，50,400元。圖／都彭提供
L’Aurore黎明系列鋼筆，14K黃金筆尖、手繪上漆漸層效果，50,400元。圖／都彭提供
大文豪系列向羅伯特路易斯史蒂文森致敬限量款1883鋼筆，14萬6,500元。圖／萬寶龍提供
大文豪系列向羅伯特路易斯史蒂文森致敬限量款1883鋼筆，14萬6,500元。圖／萬寶龍提供
大文豪系列向羅伯特路易斯史蒂文森致敬筆記本，粗獷風格的咖啡色筆記本與壓印的金色骷髏頭，像是帶領他的擁有者，開啟一趟冒險的紀實，2,700元。圖／萬寶龍提供
大文豪系列向羅伯特路易斯史蒂文森致敬筆記本，粗獷風格的咖啡色筆記本與壓印的金色骷髏頭，像是帶領他的擁有者，開啟一趟冒險的紀實，2,700元。圖／萬寶龍提供
 都彭與Montecristo的L’Aurore黎明系列聯名煙灰缸，從法國文豪大仲馬（Alexandre Dumas）小說《基督山恩仇記》中得到靈感。圖／都彭提供
 都彭與Montecristo的L’Aurore黎明系列聯名煙灰缸，從法國文豪大仲馬（Alexandre Dumas）小說《基督山恩仇記》中得到靈感。圖／都彭提供

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