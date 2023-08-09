一上架就秒殺！無印良品最新三角托特包 價格讓人嚇到
向來主打簡約、質感風格的MUJI無印良品，在台灣跟Gogoro有一系列的合作，但其他新品也同樣持續熱賣。最近日本無印良品就推出一款全新包包，是三角形的防水單肩包，簡約的三角形設計，還是防水設計，根據官網說明，包款重量不到200g，而且還有一個拉鍊小袋子，可以隨身收納，根本實用度超高。而且才上市沒多久就秒殺，不少日本網友大呼「買不到！」
無印良品全新的防水單肩包，設計上看似使用兩塊布料交叉而成，而也有網友表示，神似Maison Margiela的Triangle Bag，無印良品被稱為平價版，售價為2,990日圓，約台幣700元有找，目前有三款顏色，日本8月才上市，官網都賣到缺貨。
而從細節上來看，該款包在背帶部分，有特別加厚，且布料輕盈，還有許多收納功能，共有黑色、淺灰與深綠色款，且男女通用，只可惜目前僅在日本上市，不知道台灣何時會引進呢？
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