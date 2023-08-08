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韓團女神都在揹！JISOO、HAERIN黑色小包搭飛機良伴

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CD SIGNATURE黑色小牛皮小型化妝包，86,000元。圖／DIOR提供
CD SIGNATURE黑色小牛皮小型化妝包，86,000元。圖／DIOR提供

夏季出遊拎什麼包隨時有型時髦？Dior品牌大使、韓流女子天團BLACKPINK成員金智秀（Jisoo）日前在機場被捕捉到，以簡單可愛的喇叭褲裝，外搭Dior短版格紋夾克，半休閒狀態的她還腳踩厚底夾腳拖，不過手上拎的CD Signature Vanity黑色小牛皮小型化妝包，則為整體注入恰到好處的時尚感。這也是Dior在2023秋季推出的全新提包，日本女星新木優子也愛不釋手。除了Jisoo手上的小型款還有更大一點的中尺寸，圓潤的包型配有可調整長度肩背帶，彰顯遊走在高雅與休閒風格之間的特色。

而另一位最近才加入Dior品牌大使行列的NewJeans成員HAERIN，則是斜揹黑色30 Montaigne Avenue小型光面牛皮翻蓋包，這是致敬傳奇篇章開始之地 30 Montaigne而推出的設計，今年秋冬推出全新小型尺寸，搭配牌縮寫首字母的金屬鎖扣，設計年輕活潑搭配度高。HAERIN以黑色款襯托印花小洋裝，腳踩學生氣息的短襪樂福鞋，展現新世代的優雅。

Dior品牌大使JISOO日前現身機場，穿Dior短版格紋夾克，拎CD Signature Vanity黑色小牛皮小型提包。圖／Dior提供
Dior品牌大使JISOO日前現身機場，穿Dior短版格紋夾克，拎CD Signature Vanity黑色小牛皮小型提包。圖／Dior提供
日本女星新木優子拎CD SIGNATURE 白色小牛皮小型化妝包。圖／摘自藝人IG @yuuuuukko
日本女星新木優子拎CD SIGNATURE 白色小牛皮小型化妝包。圖／摘自藝人IG @yuuuuukko
PLAN DE PARIS印花洋裝，10萬元。圖／DIOR提供
PLAN DE PARIS印花洋裝，10萬元。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使HAERIN穿2023秋冬系服裝、拎黑色30 MONTAIGNE小型光面牛皮翻蓋包現身仁川機場。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使HAERIN穿2023秋冬系服裝、拎黑色30 MONTAIGNE小型光面牛皮翻蓋包現身仁川機場。圖／DIOR提供
Dior品牌大使JISOO日前現身機場，穿Dior短版格紋夾克，拎CD Signature Vanity黑色小牛皮小型提包。圖／Dior提供
Dior品牌大使JISOO日前現身機場，穿Dior短版格紋夾克，拎CD Signature Vanity黑色小牛皮小型提包。圖／Dior提供
30 MONTAIGNE小型光面牛皮翻蓋包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
30 MONTAIGNE小型光面牛皮翻蓋包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR BOY樂福鞋，34,000元。圖／DIOR提供
DIOR BOY樂福鞋，34,000元。圖／DIOR提供
CD SIGNATURE白色小牛皮小型化妝包，86,000元。圖／DIOR提供
CD SIGNATURE白色小牛皮小型化妝包，86,000元。圖／DIOR提供
Dior品牌大使JISOO與HAERIN拎黑色小包亮相機場。圖／DIOR提供
Dior品牌大使JISOO與HAERIN拎黑色小包亮相機場。圖／DIOR提供

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