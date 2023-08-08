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韓團女神都在揹！JISOO、HAERIN黑色小包搭飛機良伴
夏季出遊拎什麼包隨時有型時髦？Dior品牌大使、韓流女子天團BLACKPINK成員金智秀（Jisoo）日前在機場被捕捉到，以簡單可愛的喇叭褲裝，外搭Dior短版格紋夾克，半休閒狀態的她還腳踩厚底夾腳拖，不過手上拎的CD Signature Vanity黑色小牛皮小型化妝包，則為整體注入恰到好處的時尚感。這也是Dior在2023秋季推出的全新提包，日本女星新木優子也愛不釋手。除了Jisoo手上的小型款還有更大一點的中尺寸，圓潤的包型配有可調整長度肩背帶，彰顯遊走在高雅與休閒風格之間的特色。
而另一位最近才加入Dior品牌大使行列的NewJeans成員HAERIN，則是斜揹黑色30 Montaigne Avenue小型光面牛皮翻蓋包，這是致敬傳奇篇章開始之地 30 Montaigne而推出的設計，今年秋冬推出全新小型尺寸，搭配牌縮寫首字母的金屬鎖扣，設計年輕活潑搭配度高。HAERIN以黑色款襯托印花小洋裝，腳踩學生氣息的短襪樂福鞋，展現新世代的優雅。
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