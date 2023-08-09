世界巡迴高雄首站！《永恆聖母院》穿越時空沉浸式VR之旅

法國原裝來台 彷彿走入中世紀藝術殿堂、《鐘樓怪人》故事場景

2019年4月15日巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）慘遭祝融，除了重建計畫受到全世界的關注與支持，如何以最新科技重現巴黎聖母院的歷史與藝術價值，被視為科技復興世界文化遺產的重要里程碑。此次展出《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）將透過虛擬實境體驗的形式，帶觀眾真實走入巴黎聖母院，沉浸式欣賞此聖殿的興起與永恆，並完整揭秘館藏重要文物及藝術資產。《永恆聖母院》是由法國電信商Orange與天主教巴黎總教區、巴黎市政府共同攜手合作，2022年1月於巴黎拉得芳斯（La Défense）首次展出，廣受好評，並於同年春天直接移至巴黎聖母院前廣場展出。



巴黎市長安妮·伊達戈（Anne Hidalgo）表示透過此展出，可以讓巴黎市民、法國各地甚至世界各國的遊客，透過沉浸式旅程重新發現這個象徵巴黎共同歷史之美的標誌，再次喚醒民眾人民關注巴黎聖母院的重建工作。



《永恆聖母院》的VR內容，由成立於2005年的Excurio工作室所製作，他們是將藝術與VR技術融合的先鋒團隊，2019年曾與羅浮宮與HTC合作「蒙娜麗莎：越界視野」，作為慶祝達文西逝世五百週年，也是羅浮宮第一個VR特展。



在《永恆聖母院》中，Excurio的團隊動用龐大的人力物力，借助科學方法與歷史數據，以VR技術重建巴黎聖母院與週邊環境在多個時代的不同樣貌。觀眾來到「永恆聖母院」的現場，建立一個虛擬分身之後，僅須配戴VR頭顯裝置及背包，就可以與同梯出發的親友在虛擬世界，徹底解放雙手自由移動，探索聖母院的各個角落。這趟旅程將由一位導遊帶領，穿梭於不同世紀，深入建築內部的各個角落，以360度全方位近距離觀賞末日審判之門、祭壇、拱頂、玫瑰花窗、管風琴等精湛絕美元素；最後跟著升降梯登上69公尺高的鐘塔，在巨鐘的底下感受多具銅鐘齊響的震撼。還可以走出塔樓到戶外，以絕佳的視野俯瞰瞭望大文豪雨果筆下的巴黎世界。同時導遊亦將介紹聖母院的重大歷史事件，包括十九世紀法國大革命之後建築師勒杜克主導的整修工作，以及目前正在進行的最新一輪修復工程。



不論是否曾經造訪過巴黎聖母院，《永恆聖母院》都將會是一場永難忘懷的虛擬實境冒險旅程，透過HTC、VIVE Arts策畫下，終於成功引進台灣，作為海外巡迴首站，2023年8月25日將於高雄國立科學工藝博物館盛大揭幕。



法國展出《永恆聖母院》VR體驗中，擬真高解析度的模擬情境，帶領觀眾沉浸巴黎聖母院壯麗場景。 圖/ HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio

法國展出《永恆聖母院》民眾體驗於場內體驗ＶＲ過程。 圖/HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio

5K高解析度獨家視角、文物導覽，完整揭密巴黎聖母院

此次《永恆聖母院》不僅是保存歷史文化與開拓重要象徵，同時兼具教育與科技創新的使命，透過5K高解析度，及獨特場域定位追蹤技術，讓民眾大場域空間隨著光陰脈絡走動，全長共45分鐘，透過虛擬人物「引路人」的細細導覽，並帶著觀眾以獨家視角，全面探索這座被視為巴黎人心臟與發源重要文物。

巴黎聖母院作為世界著名的歌德式建築，早在10世紀就成為了法國宗教文化中心，整體建築更堪稱「窮人的聖經」包含栩栩如生建築雕塑處處可見聖經故事，戴上VR頭顯，民眾彷若一秒直飛法國巴黎，以360度全方位近距離觀賞教堂最偉大的傑出之作，包含三扇彩色玫瑰窗、末日審判之門、祭壇、拱頂、管風琴等精湛絕美的建築元素；同時搭乘升降梯，直升登上足足有69公尺，堪稱巴黎第二高的的鐘塔，還可走出戶外，以絕佳的視野俯瞰瞭望法國大文豪維克多．雨果（Victor Marie Hugo）筆下的巴黎世界，欣賞以青銅製成的巨鐘，作為每當國際重要紀念大事，都會敲響的世代象徵，體驗遊走在鐘底感受巨鐘齊響的震撼感，更特別的是，在體驗中還可以邀約朋友共同組隊，最多可以達到6人同時上線探險，且在有導覽說明下，亦非常適合親子團隊共同體驗文史之旅。



VR體驗場景照-巴黎聖母院管風琴(Orgue de Notre-Dame de Paris)。 圖/ 圖/ HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio

VR體驗場景照-巴黎聖母院彩色玫瑰窗(Rose Nord de Notre-Dame de Paris)。圖/ HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio

VR體驗場景照-巴黎聖母院北塔(Rose Nord de Notre-Dame de Paris)。圖/HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio

VR體驗場景照-組團共同搭乘升降梯，以獨家視角共同在巴黎聖母院探險。圖/ HTC、VIVE Arts、 Orange、Excurio

法國原創、台灣元宇宙龍頭HTC、VIVE Arts主辦

《永恆聖母院》為法國電信龍頭Orange積極參與聖母院的集體修復工作，提供不同的援助和計畫，進一步促進這項象徵意義的文化遺產的虛擬重生，並承諾將此次巡迴展出門票30％所得贈予巴黎聖母院修復工程，天主教巴黎總教區、巴黎市政府共同背書下終於完成這項作品，今年（2023年）終於成功來台，由台灣元宇宙龍頭HTC、VIVE Arts主辦，高雄市政府經濟發展局、國立科學工藝博物館共同主辦，聯合數位文創執行，８月９日中午12:00起至8月24日晚上23:59止，於udn售票網正式啟售，早鳥購票可享超低特惠價580元，更多活動詳情請見 官方網站 或追蹤 粉絲團 。

【主辦協辦單位】

主辦單位：HTC、VIVE Arts

共同主辦：高雄市政府經濟發展局、國立科學工藝博物館

執行單位：udnFunLife聯合數位文創

指導單位：高雄市政府、數位發展部數位產業署、文化部

【演出資訊】

•日期：2023年8月25日（五）起盛大開幕

•地點：高雄／國立科學工藝博物館 第四展廳（高雄市三民區九如一路720號，由B1電影院入口進入）

•營業時間：週一至週日，每日09:00-17:00。現場售票時間至16:00。

•場次表：每半小時一場次，每天共15場，每日16:00為最後一場次。