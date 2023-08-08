網購取貨免等待 全家APP「包裹預約自取」2步驟秒設定

經常使用電商網購、超商預購的民眾，一定都有在櫃檯等待店員找包裹的經驗，雖然很多萬能的超商店員已經開發了快速找貨的技巧，但熱門消費時段還是容易櫃檯塞車的窘境。為了提升超商取貨效率，全家便利商店今宣布再推出全新「包裹預約自取」服務，消費者只要取貨前事先開啟會員APP，點選「包裹-預約自取」，再透過選擇取貨店舖、取貨時間簡單2步驟，就能預約往後24小時內的包裹取貨服務，到店快速取貨免等待。為帶給消費者更好的取貨服務體驗，全家於8月9日至8月13日限時5天，推出店舖取貨即贈9元霜淇淋兌換券，愛買網購又愛吃霜淇淋的民眾別錯過。

全家便利商店數位金融部劉東豪部長表示，看準消費者「快行動」行為模式，此次「包裹預約自取」為商品預約自取的概念延伸，店員接收預約需求單後，將可趁空檔查找已預約取貨的包裹，消費者到店後可省去等候店員找包裹時間、快速領取包裹，不僅節省寶貴時間，也幫助店舖人員在人潮眾多時，更快速精準提供服務。