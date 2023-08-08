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網購取貨免等待 全家APP「包裹預約自取」2步驟秒設定

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家推包裹預約自取，結合跨平台包裹動態、包裹快取條碼，整合包裹服務產業鏈搶攻快商機。圖／全家便利商店提供
全家推包裹預約自取，結合跨平台包裹動態、包裹快取條碼，整合包裹服務產業鏈搶攻快商機。圖／全家便利商店提供

經常使用電商網購超商預購的民眾，一定都有在櫃檯等待店員找包裹的經驗，雖然很多萬能的超商店員已經開發了快速找貨的技巧，但熱門消費時段還是容易櫃檯塞車的窘境。為了提升超商取貨效率，全家便利商店今宣布再推出全新「包裹預約自取」服務，消費者只要取貨前事先開啟會員APP，點選「包裹-預約自取」，再透過選擇取貨店舖、取貨時間簡單2步驟，就能預約往後24小時內的包裹取貨服務，到店快速取貨免等待。為帶給消費者更好的取貨服務體驗，全家於8月9日至8月13日限時5天，推出店舖取貨即贈9元霜淇淋兌換券，愛買網購又愛吃霜淇淋的民眾別錯過。

全家便利商店數位金融部劉東豪部長表示，看準消費者「快行動」行為模式，此次「包裹預約自取」為商品預約自取的概念延伸，店員接收預約需求單後，將可趁空檔查找已預約取貨的包裹，消費者到店後可省去等候店員找包裹時間、快速領取包裹，不僅節省寶貴時間，也幫助店舖人員在人潮眾多時，更快速精準提供服務。

全家致力打造一站式包裹取件服務，2年前即首創推出「包裹快取條碼」，到店只需出示APP條碼，免帶證件就能取貨；年初再推出「跨平台包裹動態」查詢服務，將包裹運送流程透明化，可精準追蹤掌握包裹寄送進度；此次新推出的包裹預約自取服務尤其適合下班回家欲順便取貨的上班族，可於下班前預約抵達取貨店舖的時間，用最省時的方式取貨。

全家fun心取3大招防詐騙，限時5天取件再送9元霜淇淋券。圖／全家便利商店提供
全家fun心取3大招防詐騙，限時5天取件再送9元霜淇淋券。圖／全家便利商店提供
全家APP首創「包裹預約自取」，2步驟快速預約，選店、選時，到店取貨免等候。圖／全家便利商店提供
全家APP首創「包裹預約自取」，2步驟快速預約，選店、選時，到店取貨免等候。圖／全家便利商店提供
開啟全家會員APP，點選「包裹-預約自取」，再透過選擇取貨店舖、取貨時間簡單2步驟，就能預約往後24小時內的包裹取貨服務。圖／全家便利商店提供
開啟全家會員APP，點選「包裹-預約自取」，再透過選擇取貨店舖、取貨時間簡單2步驟，就能預約往後24小時內的包裹取貨服務。圖／全家便利商店提供
全家包裹預約自取流程2步驟輕鬆完成。圖／全家便利商店提供
全家包裹預約自取流程2步驟輕鬆完成。圖／全家便利商店提供

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