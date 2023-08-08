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獨立製表新氣象 沛力表、瑞寶表重返台灣獻新猷

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了積極在色彩、形式上改變，瑞寶（Chronoswiss）也罕見開始與專業領域名人合作，例如邀請德國短跑運動員Luna Thiel成為品牌好友，展現新一代的運動活力。圖／翻攝自 IG @ chronoswiss_official（合成圖）
除了積極在色彩、形式上改變，瑞寶（Chronoswiss）也罕見開始與專業領域名人合作，例如邀請德國短跑運動員Luna Thiel成為品牌好友，展現新一代的運動活力。圖／翻攝自 IG @ chronoswiss_official（合成圖）

小眾、冷門的市場，更需要創意與刁鑽的品味欣賞。近來多個獨立製表或非集團鐘表品牌紛紛在台發表新品，除了極罕量的獨立製表師品牌Romain Gauthie、Perrelet沛力表，包含多年前曾風靡一時的古典風格Chronoswiss，也在近期重返台灣市場，為收藏家帶來多變的品味之選。

最早成立於1995年，歷經2004年西班牙Festina集團資源挹注、2012年推出首款自製自動上鍊機芯的多個時期，品牌現今以內斂雅緻的Weekend、當代風格的Lab Peripheral與具有鮮明個性的Turbine為三大系列。Festina現今是西班牙擁有200多個街邊店的平價集團，但集團下共有三組不同機芯廠：Soprod、MHVG與MSE，分別可生產機芯、擒縱與擺輪系統、游絲，因此Perrelet也擁有生產自製機芯、甚至生產陀飛輪的能力。

而三大主系列的Weekend是以「周末」之名，聚焦於兩地時間功能、大三針與「開心」款，Lab Peripheral環形動力實驗室系列則以前置的環形自動盤帶來動感風格，最後Turbine旋風系列則是在2009年獲得專利，並帶來賽車、春宮、撲克牌等多元主題，值得一提的是，品牌的P-331-MH自動上鍊機芯並具備「COSC天文台認證」與「Chronofiable耐用度認證」，非一般精準與耐用。即日起至8月25日為止，Perrelet已於慎昌鐘表忠孝店舉行期間限定表展，同時現場還將陳列品牌過往經典的女表、雙自動盤與複雜功能的陀飛輪等款式。

Romain Gauthier則是由專營高階獨立製表的瑞博品所代理，日前並引進Heritage系列的C by Romain Gauthier Platinum Edition鉑金款、Freedom系列的C by Romain Gauthier Titanium Edition 4鈦金款腕表第四代、特別訂製的Insight Micro-Rotor Squelette Carbonium® Edition微型自動盤鏤空腕表鍛造碳版與Insight Micro-Rotor Squelette微型自動盤鏤空腕表訂製款，表款皆為限量、機芯並經精巧的手工打磨修飾細節，訂價約在150萬至668萬間不等，更展現出當代瑞士工匠的頂級水準。

此外曾在台灣市場擁有不俗評價的瑞寶（Chronoswiss）也在近日重返市場。品牌最經典的設計莫過於古典風格的三針一線（Regulateur）規範式面盤。重新出發的Chronoswiss維持了德系風格，但添增了彩色、現代的活力感，連instagram的內容風格也大幅變化。新款的三針一線腕表訂價約38萬、逆跳腕表則約42萬，經典的陀飛輪訂價則落在150萬左右，全數皆為獨立編號或限量生產，近日已於寶鴻堂鐘表曝光，可親臨鑑賞，兼容與古典、現代的製表工藝嶄新樣態。

沛力表（Perrelet）的環形動力實驗室系列雙時區腕表翠綠版，將自動盤至於面盤正面外側、別出心裁。圖／奧創Ultra Gears提供
沛力表（Perrelet）的環形動力實驗室系列雙時區腕表翠綠版，將自動盤至於面盤正面外側、別出心裁。圖／奧創Ultra Gears提供
Romain Gauthier的Titanium Edition Bracelet鈦金鍊帶款。圖／瑞博品提供
Romain Gauthier的Titanium Edition Bracelet鈦金鍊帶款。圖／瑞博品提供
沛力表（Perrelet）的Turbine系列表款，展現出如旋風般的動感視覺。圖／奧創Ultra Gears提供
沛力表（Perrelet）的Turbine系列表款，展現出如旋風般的動感視覺。圖／奧創Ultra Gears提供
Perrelet的Turbine系列機芯經過瑞士天文台認證，具備精準、穩定、性能的水準之上表現。圖／奧創Ultra Gears提供
Perrelet的Turbine系列機芯經過瑞士天文台認證，具備精準、穩定、性能的水準之上表現。圖／奧創Ultra Gears提供
Chronoswiss近日重返台灣市長，將品牌經典的三針一線設計融合全新活力、色彩，並已可於寶鴻堂詢問鑑賞。圖／翻攝自 IG @ chronoswiss_official（合成圖）
Chronoswiss近日重返台灣市長，將品牌經典的三針一線設計融合全新活力、色彩，並已可於寶鴻堂詢問鑑賞。圖／翻攝自 IG @ chronoswiss_official（合成圖）
沛力表已於即日起在慎昌鐘表忠孝店展出，並將持續至8月25日為止。圖／奧創Ultra Gears提供
沛力表已於即日起在慎昌鐘表忠孝店展出，並將持續至8月25日為止。圖／奧創Ultra Gears提供
Romain Gauthier需特別訂製的Insight Micro-Rotor Squelette Carbonium® Edition微型自動盤鏤空腕表鍛造碳版，668萬元。圖／瑞博品提供
Romain Gauthier需特別訂製的Insight Micro-Rotor Squelette Carbonium® Edition微型自動盤鏤空腕表鍛造碳版，668萬元。圖／瑞博品提供

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