父親月贈摩天輪券！「FATHER520」對中任一字 早餐優惠

歡慶父親節，義大天悅飯店祭出「愛上爸爸」住房優惠，自即日起至10月31日、專案價2,388元，平均每人597元起可入住溫馨家庭四人房型；此外，飯店加碼推出「FATHER520」優惠，身分證字號有中任一英數字者，即享成人加孩童「雙人早餐」優惠加購價520元；若在8月父親月入住，再享摩天輪免費贈送券。

此外，義大天悅飯店也貼心推出義大世界鄰近景點「佛光山」免費接駁車，每日早上9點，採預約制、一班車8人為限。