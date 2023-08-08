父親月贈摩天輪券！「FATHER520」對中任一字 早餐優惠
歡慶父親節，義大天悅飯店祭出「愛上爸爸」住房優惠，自即日起至10月31日、專案價2,388元，平均每人597元起可入住溫馨家庭四人房型；此外，飯店加碼推出「FATHER520」優惠，身分證字號有中任一英數字者，即享成人加孩童「雙人早餐」優惠加購價520元；若在8月父親月入住，再享摩天輪免費贈送券。
此外，義大天悅飯店也貼心推出義大世界鄰近景點「佛光山」免費接駁車，每日早上9點，採預約制、一班車8人為限。
位於義大世界園區內的義大皇家酒店，8月也有「夏日小旅行」住宿專案，即日起至8月31日，專案價6,000元，平均每人每晚750元起，包含可連續入住兩晚定價13,000元的雅緻家庭房四人房型，若是周六入住每晚加價2,000元，此優惠只在今年暑假發行，每日限量10間，數量有限訂完為止。
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