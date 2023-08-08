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北市衛局稽查日食品輻射殘留量 這款茶標示不符

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「JA高知土佐番茶PET500ML」外包裝原產地標示與輸入許可證原產地不符。圖／衛生局提供
「JA高知土佐番茶PET500ML」外包裝原產地標示與輸入許可證原產地不符。圖／衛生局提供

台灣近來解禁日本食品進口，台北市衛生局今天公布至超市、超商、大賣場、雜貨商行的稽查結果，檢驗78件食品中輻射殘留量均符合規定，其中1件「JA高知土佐番茶PET500ML」外包裝原產地標示與輸入許可證原產地不符，衛生局已依違反食品安全衛生管理法，開罰4萬元罰鍰並限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

衛福部於去年2月21日公告調整日本食品輸入管制措施，北市衛生局去年12月底起逐月至北市各超市、超商、大賣場、雜貨商行等處抽驗，上半年抽驗60件日本、18件非日本進口食品。

78件包含蔬果類、水產類、嬰幼兒食品類、乳製品，以及醬料、休閒食品、飲品等其他包裝食品，檢驗食品中輻射殘留量（碘-131、銫-134、銫-137），檢驗結果皆符合規定。

另查核60件日本進口食品產地標示，1件在遠東都會股份有限公司天母店（市招：City super）的「JA高知土佐番茶PET500ML」，外包裝原產地標示「日本廣島縣」與輸入許可證原產地「日本和歌山縣」。

衛生局表示，該食品已依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，可處責任廠商4萬元至400萬元罰鍰，依同法第52條第1項第3款應通知限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

「JA高知土佐番茶PET500ML」外包裝原產地標示與輸入許可證原產地不符。圖／衛生局提供
「JA高知土佐番茶PET500ML」外包裝原產地標示與輸入許可證原產地不符。圖／衛生局提供

衛生局 日本 輻射

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