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陳坤變身騎士出任務？不對稱斜包 怎麼搭都「型」！
好久不見的陳坤，日前在成為Burberry品牌形象大使後，一時討論熱度不斷。而近日他又悄悄釋出一組形象照，以一身黑色搭配斜肩包款，簡單、時髦、超有型！
曾因《龍門飛甲》、《侍神令》、《畫皮》等影視作品知名的陳坤，輪廓風格在英氣中帶著陰柔，因此輕鬆遊走在不同角色身份中，氣質斯文、戲路多變，尤其影歌雙棲，更被和黃曉明、鄧超、劉燁相比，被譽為中國四大中生代男性巨星。
而本次陳坤身上的這枚包款出自Burberry的秋冬新品「騎士包」Knight Bag，包款將原本方正的托特包「變形」，加上了風格強烈的金屬裝飾元件像是鎖扣或是可當作鑰匙圈的圓環，當包款的一角落下時，整個包款呈現不對稱的姿態，但一旦拉起，又可變成對稱、方正的托特包。先前曾有另一位品牌大使、泰國當紅男星Bright Vachirawit前往香港時也曾使用造型。
包款共有荔枝皮革、荔枝皮搭配毛絨，並有黑、紫、黃、綠、酒紅等多種顏色。這個秋冬不知道該怎麼造型？不如學習陳坤，一身黑搭配Burberry的Knight Bag，化身騎士出任務嘍！
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