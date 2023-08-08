陳坤變身騎士出任務？不對稱斜包 怎麼搭都「型」！

好久不見的陳坤，日前在成為Burberry品牌形象大使後，一時討論熱度不斷。而近日他又悄悄釋出一組形象照，以一身黑色搭配斜肩包款，簡單、時髦、超有型！

曾因《龍門飛甲》、《侍神令》、《畫皮》等影視作品知名的陳坤，輪廓風格在英氣中帶著陰柔，因此輕鬆遊走在不同角色身份中，氣質斯文、戲路多變，尤其影歌雙棲，更被和黃曉明、鄧超、劉燁相比，被譽為中國四大中生代男性巨星。

而本次陳坤身上的這枚包款出自Burberry的秋冬新品「騎士包」Knight Bag，包款將原本方正的托特包「變形」，加上了風格強烈的金屬裝飾元件像是鎖扣或是可當作鑰匙圈的圓環，當包款的一角落下時，整個包款呈現不對稱的姿態，但一旦拉起，又可變成對稱、方正的托特包。先前曾有另一位品牌大使、泰國當紅男星Bright Vachirawit前往香港時也曾使用造型。