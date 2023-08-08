大倉久和大飯店「消費滿3千送3千」！住一晚4千有找

充滿日系風韻的「大倉久和大飯店」入台11年，與日本知名百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」合作，攜手打造「錫の饗宴」特別企劃。即日起至8月31日，可品嘗「山里會錫」會席料理（每套3,800元起），用餐再贈送聯名筷架組（數量有限送完為止），山里日本料理餐廳內更規劃「山里錫禮」展覽。周年慶系列優惠也陸續開跑。

其中，飯店旗下歐風館自助餐廳、桃花林中華料理與山里日本料理餐廳，推出限時周年慶優惠，8月15日前，於各餐廳消費滿3,000元（優惠折扣後金額），即可獲得3張1,000元折抵券，可於下次消費時使用（消費滿3,000元，可使用1張折抵券）；歐風館自助餐廳自即日起至8月31日推出「FUN暑假限定」優惠，午餐、下午茶、晚餐皆可享8折優惠（需加原價10%服務費）。

大倉久和大飯店緊鄰捷運中山站，結合休閒與商務體驗，配合11周年也祭出住房專案，即日起至9月30日，雙人入住菁英客房一晚，含歐風館自助式早餐2客，可使用健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設施，專案價每晚3,999元起。