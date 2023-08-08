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大倉久和大飯店「消費滿3千送3千」！住一晚4千有找

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
歡慶大倉久和大飯店11周年，日前特別舉行鏡開儀式。圖／大倉久和提供
歡慶大倉久和大飯店11周年，日前特別舉行鏡開儀式。圖／大倉久和提供

充滿日系風韻的「大倉久和大飯店」入台11年，與日本知名百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」合作，攜手打造「錫の饗宴」特別企劃。即日起至8月31日，可品嘗「山里會錫」會席料理（每套3,800元起），用餐再贈送聯名筷架組（數量有限送完為止），山里日本料理餐廳內更規劃「山里錫禮」展覽。周年慶系列優惠也陸續開跑。

其中，飯店旗下歐風館自助餐廳、桃花林中華料理與山里日本料理餐廳，推出限時周年慶優惠，8月15日前，於各餐廳消費滿3,000元（優惠折扣後金額），即可獲得3張1,000元折抵券，可於下次消費時使用（消費滿3,000元，可使用1張折抵券）；歐風館自助餐廳自即日起至8月31日推出「FUN暑假限定」優惠，午餐、下午茶、晚餐皆可享8折優惠（需加原價10%服務費）。

大倉久和大飯店緊鄰捷運中山站，結合休閒與商務體驗，配合11周年也祭出住房專案，即日起至9月30日，雙人入住菁英客房一晚，含歐風館自助式早餐2客，可使用健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設施，專案價每晚3,999元起。

此外，也特別在周年慶推動「久和會員」制度，透過app下載即可免費加入，於飯店消費累積點數，1元等於1點。久和會員除可享不定期推出的各式優惠禮遇，點數可兌換飯店餐券、住宿券，未來也將與知名品牌合作兌點。久和會員app可以透過會員招募網站（https://reurl.cc/QXkDXp）免費下載。周年慶活動可洽詢：02-2523-1111。

大倉久和大飯店11周年祭住房專案，每晚3,999元起。圖／大倉久和提供
大倉久和大飯店11周年祭住房專案，每晚3,999元起。圖／大倉久和提供

餐廳 日本料理 周年慶

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