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獅子、處女座獨享！住慕軒飯店送蛋糕、紅酒+免費升等
呼叫獅子座、處女座！國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店、和逸飯店‧台北民生館攜手推出優惠住房專案。「慕軒飯店」針對8、9月住客推出「壽星專屬」住房專案，包括精選蛋糕與紅酒，周日至周四入住再享房型免費升等；「和逸飯店‧台北民生館」即日起至8月31日則祭出限時「十分滿逸」住房優惠，每晚4,999元起，凡預訂即贈價值萬元「十十滿逸護照」乙份，再加碼每日抽出一組旅客，直接升等至價值萬元舒適套房。
座落於台北市敦南林蔭大道上的「慕軒飯店」推出壽星專案，入住即贈飯店蛋糕乙份與精選紅酒，平日再享房型免費升等，壽星出示身分證明文件可於館內餐廳享用餐85折優惠。此外，生日、情人節、求婚等重大節日，飯店也推出客房裝飾加購服務。
「和逸飯店‧台北民生館」歡慶10周年，推出專案包含晨光自助早餐，搭配主廚特製甜點，入住即贈價值萬元「十十滿逸護照」，內含使用期限達半年的套房升等券、千元住宿折抵券與餐飲兌換券。即起加碼不分假日，每日限量抽出乙組專案旅客，直接升等至價值4萬5千元的舒適套房。業者透露，平日入住，中獎機率更高。此活動至8月31日。
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