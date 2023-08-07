來去東京朝聖Onitsuka Tiger「黃盒子」 全新概念店落腳銀座只賣這個系列

提到日本時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）很多人第一時間想到的就是其招牌黃色，而品牌近期便選在東京銀座，開設首家專賣Yellow Collection系列全新概念店，讓全店都施以黃色點綴，猶如是一個巨大「黃盒子」，值得粉絲特地前往朝聖。

在今年2月的米蘭時裝周時，品牌創意總監Andrea Pompilio便以Onistuka Tiger的招牌黃為靈感，加上全新Logo妝點了整個秀場，讓人留下深刻印象。延續相同概念，Onitsuka Tiger讓原本的東京銀座店，搖身一變成為全新概念店，並專賣於米蘭時裝周發表的「Yellow Collection」。全新的東京銀座概念店以品牌全新Logo和「黃色鞋盒」作為創新設計理念，門市外牆塗有粉飾灰泥，由不同角度觀賞皆會給消費者留下獨特視覺效果；灰泥外觀亦會隨著時間流逝而變得更加有層次，而且具辨識度的「黃色」與周圍街景相融合同時，又獨樹一幟。

adidas Originals聯手香港新銳藝術家Yam Chan以Style T-TOE as Art為題帶來四件T-TOE鞋款藝術創作。圖／adidas Originals提供

而adidas Originals為了復古HANDBALL SPEZIAL鞋款在台上市，透過同屬T-TOE系列的SAMBA、GAZELLE鞋與香港新銳藝術家Yam Chan合作，創造出別緻的裝置作品。融入代表20年代低調華麗的羽毛Flapper、橫跨60至70年代象徵自由嬉皮風潮Hippies花朵元素、70年代次文化龐克PUNK的鉚釘，以及始終為時尚設計師鍾愛的人造珠寶與緞帶細節，打造獨一無二T-TOE鞋款，自即日起於信義品牌概念店展出至8月15日為止。

換上招牌黃色外衣的Onitsuka Tiger全新概念店，儼然成為銀座的新地標。圖／Onitsuka Tiger提供