EVE HomeKit提升長輩生活便利性 用蘋果家庭為父親節增添關愛

隨著父親節的臨近，我們不僅應該感謝偉大的父親們，也應關注他們的生活品質。近年來，科技的迅速發展為許多家庭們帶來更多便利，運用體積輕巧的小型感測器，讓家庭生活快速進入了自動化的智能環境，想要協助家中長者快速進入自動化的智慧生活，為父親節增添了特別的意義，可透過便利好上手的蘋果家庭，打造讓長輩可以輕鬆聲控的智慧家庭。



EVE 為專屬於蘋果家庭HomeKit所使用的居家智能品牌，結合蘋果的智能助理Siri，為長輩們提供了一系列貼心的功能，當機械式風扇搭配「EVE Engergy智能插座(Thread)」，就能讓長輩想在悶熱的夏天裡聲控開啟傳統電扇，若想要讓爸媽在夜晚起身時能在光線充足的情況下移動時，只要在床頭櫃上放置「EVE motion動態感應器」，當長輩夜晚起身時點亮室內燈光，避免碰撞意外的發生，讓他們在日常生活中更加便利和安心。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

對於年長的父親們來說，家居安全和舒適至關重要。EVE全品項皆有通過蘋果認證，透過HomeKit即可掃描QRcode立刻加入蘋果家庭與串聯其他同獲蘋果認證的產品使用，讓長輩們可以通過語音指令或手機應用程式輕鬆控制家中的燈光、電器和安全設施，運用「EVE Button智能按鍵」設定三種不同情境，就能讓長輩輕鬆快捷立刻享受智能生活的安全和便利。

