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「魔女」金多美代言韓系戶外潮牌插旗信義區 台北概念店瞄準運動時尚和露營市場

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
國家地理服飾品牌直營台北概念店落腳信義區威秀商圈，佔地近50坪，由韓國總部操刀設計。圖／National Geographic Apparel提供
國家地理服飾品牌直營台北概念店落腳信義區威秀商圈，佔地近50坪，由韓國總部操刀設計。圖／National Geographic Apparel提供

由南韓女星「魔女」金多美代言的戶外潮牌National Geographic Apparel（國家地理服飾）插旗信義區，開設首間直營概念店，瞄準了台灣近年蓬勃發展的運動時尚和露營活動市場，預計9月前還會進駐高雄，打造品牌在台第三家據點。

國家地理服飾直營台北概念店，牆面採用由地面延伸至天花板的大面積LED螢幕，更顯寬闊舒適。圖／National Geographic Apparel提供
國家地理服飾直營台北概念店，牆面採用由地面延伸至天花板的大面積LED螢幕，更顯寬闊舒適。圖／National Geographic Apparel提供

以電視頻道為名，衍生出周邊商品的「國家地理」服飾，過去也曾與adidas跨界聯名，在韓國為知名的戶外潮牌，還找來南韓女星「魔女」金多美代言，並由代理轉為直營。國家地理服飾總經理林欣亞提到，因為像是MLB Korea等源自韓國的品牌，在台灣都經營的有聲有色，自認品牌魅力不僅於此。於是母公司便與華特迪士尼公司合作將代理權收回，並在今年4月先於台中LalaPort購物中心開設大店，正式宣告進駐台灣。預計9月份也將於高雄漢神巨蛋成立新門市，目標在2027年前，全台能擁有20家以上的直營店鋪。

全新的品牌直營概念店則選擇落腳信義區威秀商圈，佔地近50坪，由韓國總部操刀設計，利用現代簡約白灰色調結合科技感風格打造，牆面採用由地面延伸至天花板的大面積LED螢幕，更顯寬闊舒適。提供了完整的男、女裝和袋包、鞋履和行李箱等配件，使喜愛韓系潮牌的消費者能夠易於買到適合自己的產品。同時為了台北概念店開幕，國家地理服飾推出限定T恤，使用具涼感特性的回收材質製作，在地化的設計除了地標101建築和城市剪影外，更加上台北的經緯度座標，具紀念意義。不過，即使由代理轉為直營，國家地理服飾表示，產品訂價跟過去相比，並無明顯差異。

國家地理服飾台灣限定Logo涼感T恤，1,980元。圖／National Geographic Apparel提供
國家地理服飾台灣限定Logo涼感T恤，1,980元。圖／National Geographic Apparel提供

國家地理服飾台灣限定Logo涼感T恤，1,980元。圖／National Geographic Apparel提供
國家地理服飾台灣限定Logo涼感T恤，1,980元。圖／National Geographic Apparel提供

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