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點牛排送龍蝦！美福牛排館父親節優惠 倒數8天

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
爐烤波士頓龍蝦。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。
爐烤波士頓龍蝦。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。

擁有全台唯一專業乾式熟成室、2021、2022連續兩年獲《米其林指南》入選推薦的「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」，即日起至8月13日止，推出「熟成PLUS」優惠，同桌皆點義式沙拉吧（包含5歲以上幼童），享單點55天美國乾式熟成帶骨牛排24盎司以上乙份，即贈送爐烤波士頓龍蝦乙隻 （價值1,980元）。

參與「熟成PLUS」活動，再享法國Gillardeau生蠔加價購優惠； 3顆原價680元，優惠價600元；6顆原價1,350元，優惠價只要1,150元。

期間用餐消費滿8,800元（不含服務費之金額），即贈送餐點抵用券1,000元，限單次單筆贈送，無法累計；餐點抵用券使用期限至112年10月31日截止。

「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」領先業界推出美國頂級乾式熟成牛排55天，經過高溫爐烤後散發出獨特誘人的濃郁肉香，外酥內嫩，骨邊肉質更是焦香有味，豐富的油花裡帶著細細甘甜，是所有熟成天數中最廣為饕客喜愛的天數。

「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」擁有全台唯一專業乾式熟成室。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。
「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」擁有全台唯一專業乾式熟成室。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。
「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」以各式乾式熟成牛排受到饕客喜愛。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。
「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」以各式乾式熟成牛排受到饕客喜愛。圖／Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館提供。

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