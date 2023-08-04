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韓式炸雞強勢登台 專家：台式炸雞要有特色才不被淘汰
來自韓國知名的「橋村炸雞」8月3日開幕，昨天跟今天都吸引大批排隊人潮。韓式炸雞連鎖店不斷來台設店，財團法人商業研究院顧問黃光華分析，主要受到韓劇影響，台灣炸雞店必須要有自己的特色，不然容易被淘汰掉。
黃光華表示，韓式炸雞會不斷來台設店，第一是受到韓劇影響，第二，相較過往台灣炸雞走低價位，低價位及衛生問題，韓式炸雞是主打高價位，年輕人跟哈韓族就會比較有興趣，但是對中老年人就比較沒吸引力，他認為台灣炸雞市場一定要找出自己的特色，不然很容易沒機會，就被打死。
黃光華表示，韓式炸雞有一定的市場，但不是全面性的，韓式炸雞是韓國連鎖店，衝擊到的有肯德基、麥當勞等連鎖店會被影響比較大，傳統、低價位的雞排店面對挑戰，會有部分年輕人、哈韓族會跑掉，但不會是全部，因為不是全部韓國炸雞都搬來台灣市場。
黃光華說，傳統炸雞店假設沒有做有自己特色的產品，不用等外部競爭，光是內部競爭，就會先被淘汰掉，像豪大雞排訴求現炸好吃又大片，就有跟市場區隔，有一定的吸引力，比較容易生存，另外還有像板橋後埔戰鬥雞，也是偏向年輕人或是喜歡便宜低價位族群。
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