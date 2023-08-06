五花八門洗髮品該怎麼選？七大選購因素一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤半年內「洗髮品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的洗髮品選購因素排行。

有人說頭髮就像植物、頭皮有如土壤，要有健康的土壤，才能長出美麗的植物。而想要有健康的頭皮，洗髮品的挑選就相當重要。市面上充斥著五花八門的洗髮品，每一種產品的定位皆不相同，究竟網友是根據什麼因素挑選洗髮品的呢？快一起來看看！

洗髮品的「特色功效」最受矚目 舒適香味也能營造好心情 ▲ 網友熱議洗髮品選購因素TOP7 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近6個月網友針對「洗髮品」相關話題的討論，發現洗髮品的「特色功效」受到最多關注。市面上許多洗髮品標榜有「控油、去屑、健髮、護色」等效果，而民眾也多會根據自身的頭皮、髮質狀況，以及想追求的功效來選購商品。

就有網友分享自身使用了15款不同控油洗髮品後的心得，表示自己需要的是具有「控油力」的產品，其中就點名一款產品，說道「洗起來頭皮感覺很舒服、髮絲不會乾，而且控油程度也蠻不錯的，大油頭可以撐到隔天下午才稍微出油」，對於有控油需求的民眾是一大福音。

留言區則引來網友分享自身選購洗髮品時的需求，提及「希望洗完頭能夠蓬鬆柔順，且隔天不易出油、頭髮也不扁塌」，表示相當看重洗髮品在控油、順髮方面的能力，挑選產品時也非常注重洗髮品實際功效與其標榜是否相符，可見「特色功效」在消費者選購商品時扮演了相當大的角色。

說到洗髮精的挑選原則，「產品香味」也是很重要的挑選因素。有網友在論壇請求推薦具有舒服香味的洗髮精，就有人推一款韓國洗髮精，說道「每款味道都超好聞，還可以撐一整天，有時候自己一個回頭，就可以聞到香香的味道，心情超好」，點出洗髮品的舒適香氣也會影響心情的變化；同時也有名網友推薦一款香味十足的洗髮精，並補充「男友說，聞到枕頭上留下的香味還會說很想念自己」，表示有記憶點、好聞的香味還能讓人念念不忘，因此洗髮品的香味也成為許多人選購時在意的因素。

雖然洗髮品的功效、香氣相當令人著迷，不過對有些消費者來說，選購商品時考量的是最實際的「價格優惠」。網上也有不少網友請益洗髮精推薦時會補充「平價、俗又大碗」等關鍵詞，希望能夠購買到「不雷又便宜好用」的洗髮品，而留言區中也常會有許多網友推適合小資族的洗髮產品，可見重視「價格優惠」的消費者也不在少數。

洗髮產品百百種，你是如何選購的呢？下次被玲琅滿目的產品搞得頭昏眼花時，不妨參考看看網友的挑選因素，並歸納出最適合自己的洗髮品，擁抱健康的頭皮！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「洗髮品選購因素」相關討論則數。觀測期間：2023/01/01~2023/06/30，共6個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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