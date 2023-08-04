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「王之國本部長」李俊昊嗨翻信義區吸千人到場追星 帥氣依舊卻因這點引起熱議？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓星李俊昊來台參與品牌活動，吸引千人到場，嗨翻信義區。記者曾智緯/攝影
韓星李俊昊來台參與品牌活動，吸引千人到場，嗨翻信義區。記者曾智緯/攝影

韓國男團「2PM」成員李俊昊應潮牌之邀，睽違11年再來台，就遇到颱風，讓原訂昨日（8/3）就要舉辦的活動，順延到今日。現身時帥氣依舊，吸引了超過千名粉絲到場追星，高分貝齊聲吶喊「李俊昊」，也使得現場擠得水洩不通。

由於李俊昊許久未來台，因此千名粉絲們包圍了品牌店面，連同對面的公車停靠站、天橋，都聚集了許多想一睹偶像丰采的民眾，讓路過的韓國觀光客，也感到嘖嘖稱奇。

韓星李俊昊來台參與品牌活動，吸引千人到場，嗨翻信義區。記者曾智緯/攝影
韓星李俊昊來台參與品牌活動，吸引千人到場，嗨翻信義區。記者曾智緯/攝影

李俊昊在表定時間到場時，也不忘親切的跟現場久候的影迷、歌迷們，親切揮手致意，還因為感受到支持群眾的熱情，不時手比愛心，還害羞的放送飛吻，讓現場掀起另一波高潮。

韓星李俊昊來台參與品牌活動，吸引千人到場，嗨翻信義區。記者曾智緯/攝影
韓星李俊昊來台參與品牌活動，吸引千人到場，嗨翻信義區。記者曾智緯/攝影

而身穿品牌燕麥色西裝式剪裁外套，搭配復古鞋款的李俊昊，除了展現「倒三角」的健美身形之外，溫暖微笑加上白皙皮膚，精準詮釋了何謂「俊美」。

韓星李俊昊來台參與品牌活動，吸引千人到場，嗨翻信義區。記者曾智緯/攝影
韓星李俊昊來台參與品牌活動，吸引千人到場，嗨翻信義區。記者曾智緯/攝影

不過卻有粉絲不太埋單李俊昊今日的造型，特別是髮型，不少網友留言表示「怎麼看起來很狼狽」、「瀏海太長了」和「頭髮被颱風吹亂了嗎？」等回應，讓人不禁感嘆藝人真難為。

韓星李俊昊來台參與品牌活動，吸引千人到場，嗨翻信義區。記者曾智緯/攝影
韓星李俊昊來台參與品牌活動，吸引千人到場，嗨翻信義區。記者曾智緯/攝影

韓星李俊昊來台參與品牌活動，帥氣依舊，但髮型卻引起熱議。圖/摘自facebook
韓星李俊昊來台參與品牌活動，帥氣依舊，但髮型卻引起熱議。圖/摘自facebook

俊昊 颱風 品牌 2PM

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