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獨／拉麵名店鷹流回歸！老闆曝新店址 粉絲歡呼：最強沾麵復活了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「鷹流拉麵總本店」即將於台北東區復活。圖／摘自「鷹流【台湾本店】」FB粉絲團。
「鷹流拉麵總本店」即將於台北東區復活。圖／摘自「鷹流【台湾本店】」FB粉絲團。

「鷹流拉麵總本店」回來了！創立自2012年的人氣拉麵店「鷹流台灣忠孝本店」，曾於2021年11月底吹起熄燈號；睽違近兩年，「鷹流拉麵總本店」正式宣告即將復活，並開始招募員工，引發粉絲熱情留言「沾麵復活了！」、「好懷念沾麵！一定會去吃！」、「太棒了，開幕時要通知…歡迎回歸」。

其中也有粉絲熱情探問：「請問地址是原來的地址嗎？」店家回覆：「台北市信義區忠孝東路五段183號，以前涼風庵位置。」粉絲隨即回應：「那邊排隊起來應該會蠻恐怖的。」但是對於開幕日期，目前店家沒有確切時間表，僅表示待員工招募完成，會盡全力將一切做到最好。

「鷹流拉麵總本店」宣布即將回歸。圖／摘自「鷹流【台湾本店】」FB粉絲團。
「鷹流拉麵總本店」宣布即將回歸。圖／摘自「鷹流【台湾本店】」FB粉絲團。

「鷹流台灣忠孝本店」堪稱是許多台灣人的日本拉麵啟蒙，創辦人鷹峰涼一當初開幕時曾發文指出，當時在台灣非常道地的日本拉麵店比較少，因此期許自己能在台灣用日本的方法，自己做麵條、並且在「鷹流台灣忠孝本店」，做出全台最濃的東京濃厚口味拉麵及沾麵。

「鷹流台灣忠孝本店」當年以「台灣第一濃厚拉麵」打開知名度。圖／摘自「鷹流【台湾本店】」FB粉絲團。
「鷹流台灣忠孝本店」當年以「台灣第一濃厚拉麵」打開知名度。圖／摘自「鷹流【台湾本店】」FB粉絲團。

不過就在開幕9年之後，鷹峰涼一決定在2021年11月30日結束營業，原因是「如果自己端出的拉麵，是讓人感到尷尬或是自己感到丟臉的，那麼閉店才是對的，因為沒有辦法維持良好的品質」，他同時對員工感到抱歉，「沒有辦法要求、或是培養出能夠了解我對拉麵想法的員工。」

這次再度回歸，也讓粉絲開始敲碗期待，「終於回來了，吃爆！」、「台北最濃復活！」、「好東西總是會在意想不到的時間，回到身邊，謝謝老闆，我的胃會留一個角落給鷹流的」。

過去「鷹流台灣忠孝本店」門口不時出現排隊人龍。圖／摘自「鷹流【台湾本店】」FB粉絲團。
過去「鷹流台灣忠孝本店」門口不時出現排隊人龍。圖／摘自「鷹流【台湾本店】」FB粉絲團。

拉麵 粉絲 日本

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