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終於等到它！「橋村炸雞」開賣日再掀排隊潮 外帶比高

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
韓國超人氣「橋村炸雞」登台首間門市於板橋車站環球購物中心開幕。圖／橋村炸雞提供
韓國超人氣「橋村炸雞」登台首間門市於板橋車站環球購物中心開幕。圖／橋村炸雞提供

來自韓國知名的「橋村炸雞」，選在昨日(8/3)颱風天開幕，但當日只有開幕活動、不販售餐飲；今(8/4)算是第一個正式營業日，10點才開門，但一早不到7點就有人潮排隊等候，多數人都表示為「嘗鮮」而來，也有人曾在韓國吃過大為驚艷，「終於等到它來台灣」。外帶比內用排隊人潮明顯更多，有人笑說，「想試試冷掉也好吃的炸雞風味」。

「橋村炸雞」全台首店於Global Mall板橋車站開幕，首波推出「橋村三寶」，包含蜂蜜、醬香與香辣三種口味，採用韓國直送獨門醬汁、醃漬台灣雞肉12小時入味後，再經24小時低溫熟成，最後以兩段式油炸法，皮薄酥脆，仍保有鮮香肉汁。

此次登台，提供全雞、半雞等餐點選項之外，也有「一人獨享」、以及2至4人全新套餐。另外，也能搭配台灣限定的布里歐堡、捲餅等，展現不同的風味口感；還有從韓國生產直送的黑糖糖餅，以及新品黑糖珍珠生乳霜淇淋等選項。

今起至8/7，每日前50名可享獨家橋村鉑金啤酒或精釀柚子啤酒買一送一的優惠，8月底前消費還可獲「黃金脆薯兌換券」。橋村炸雞今年預計在台北101購物中心與信義新光A11百貨陸續展店。

橋村炸雞

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