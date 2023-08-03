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8月4日中午開放！燦坤預購三星Galaxy Z系列加碼送獨家大禮包價值最高達42,800元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤Galaxy Z Fold5、Z Flip5兩大摺疊新機預購開跑。圖／燦坤提供
燦坤Galaxy Z Fold5、Z Flip5兩大摺疊新機預購開跑。圖／燦坤提供

三星年度摺疊新機Galaxy Z Fold5、Z Flip5正式登台，燦坤全台實體門市及線上購物網也將於8月4日中午12:00開放預購，自8月4日至8月13日限時10天預購期間，燦坤推出獨家「星動摺疊大禮包」，最高現金優惠達42,800元，星粉別錯過！

另外，同步發表的Tab S9系列平板、Watch6系列手錶，燦坤也同步開放預購中，活動期間預購三星Z Fold5/Z Flip5摺疊手機、S9系列平板、Watch6系列手錶就送「涓豆腐千元免費料理兌換券」；於9月底前入手三星任一新機，憑消費發票還可參加PS5主機《漫威蜘蛛人2》限量版同捆組抽獎活動（市價20,780元）。

燦坤「星動摺疊大禮包」會員專享方案，除了四重原廠登錄好禮，預購期間至燦坤購機使用指定付款方式（台新銀行燦坤生活聯名卡、永豐銀行UP分期2.0）再享獨家限量好禮3選1，5%燦坤K幣及3千元現折回饋、JustCare行動裝置1年期保險、或是最高Buds2 Pro耳機星動購機禮（市價7,490元），尊榮交機加碼送2%燦坤K幣。網路商城及Surpass會員預購使用台新銀行燦坤生活聯名卡付款，最高送4,200元全館商品兌換券及3,000燦坤K幣，Surpass會員再贈送限量Buds2耳機星動購機禮（市價4,990元）。

凡預購三星Z Fold5、Z Flip5、Tab S9系列新機，刷指定銀行信用卡享3/6/8期0利率，加購WiFi-6路由器另享最高5折起優惠，加購Watch6系列新品還可現折3,000元，而加購Watch5 Pro、Buds2、Buds2 Pro則可現省2,000元。另外，預購期間持三星手機至門市舊換新估價加碼10%，最高可折抵20,000元；搭配電信資費享最高補助14,100元。

Galaxy Tab S9系列旗艦平板，同樣推出獨家「星動大禮包」預購優惠，使用指定付款方式並至門市尊榮交機，最高送11%燦坤K幣或Buds2耳機＋行動電源組；使用其他支付方式則享最高7%燦坤K幣回饋。全新Galaxy Watch6系列預購不限支付方式，最高加碼送7%燦坤K幣。

燦坤8月4日中午開放預購三星全新Galaxy Z系列折疊機，獨家「星動摺疊大禮包」最高回饋42,800元。圖／燦坤提供
燦坤8月4日中午開放預購三星全新Galaxy Z系列折疊機，獨家「星動摺疊大禮包」最高回饋42,800元。圖／燦坤提供
Galaxy Z Flip5搭載封面螢幕尺寸由上代1.9吋放大至3.4吋，創造更寬闊視野的嶄新體驗。圖／三星提供
Galaxy Z Flip5搭載封面螢幕尺寸由上代1.9吋放大至3.4吋，創造更寬闊視野的嶄新體驗。圖／三星提供

Fold 購物網 永豐

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