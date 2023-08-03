「歡迎來到王之國」李俊昊來台遇卡努颱風 原訂活動暫延抱著它入睡壓驚！

睽違11年受到adidas Originals邀請再度登台的南韓男團2PM成員李俊昊，原訂在今日（8/3）現身信義區參與活動，同時面見大批粉絲。無奈遇到卡努颱風攪局，雙北市停止上班課，於是順延到8月4日一早再舉辦，而李俊昊也只能穿戴品牌特製的拖鞋、浴袍，以及抱枕，度過在台的颱風夜。

李俊昊在退伍後接演「衣袖紅鑲邊」的最帥君主，再度竄紅，而近期他與「少女時代」的潤娥合作韓劇「歡迎來到王之國」，則是收視與話題兼具。李俊昊在「歡迎來到王之國」中化身財閥二代再延續了高富帥的人設，成為高級飯店「本部長」，創下超高觀看數，還登上Netflix全球第一。此次adidas Originals邀請李俊昊來台，打算一同見證年度T-TOE鞋款的上市，也同樣掀起話題。因此消息曝光後，就有多達700位粉絲，前往桃園機場接機，「本部長」李俊昊一現身，更是造成騷動，展現其高人氣。

有多達700位粉絲前往桃園機場接機，「本部長」李俊昊一現身，更是造成騷動，展現其高人氣。圖／adidas Originals提供

但可惜的是卡努颱風也隨著本部長的腳步來台，導致8月3日台北市全天都停止上班課，所以當天adidas Originals原訂活動因考量安全，皆順延至8月4日再行舉辦，讓粉絲都扼腕減少了見到李俊昊的時間。不過，adidas Originals也送上特製的Handball Spezial訂製鞋櫃、三葉草Logo抱枕、地墊，及獨家三葉草浴袍，讓李俊昊於颱風夜也能感受到品牌的貼心，好好享受在台的時光。

adidas Originals送上特製Handball Spezial訂製鞋櫃、三葉草Logo抱枕、地墊，及獨家三葉草浴袍，讓李俊昊於颱風夜也能感受到品牌的貼心。圖／adidas Originals提供

adidas Originals MNG襯衫，2,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals HANDBALL SPEZIAL鞋，3,690元。圖／adidas Originals提供