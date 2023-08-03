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「歡迎來到王之國」李俊昊來台遇卡努颱風 原訂活動暫延抱著它入睡壓驚！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas Originals邀請李俊昊來台，打算一同見證年度T-TOE鞋款的上市，掀起話題。圖／adidas Originals提供
adidas Originals邀請李俊昊來台，打算一同見證年度T-TOE鞋款的上市，掀起話題。圖／adidas Originals提供

睽違11年受到adidas Originals邀請再度登台的南韓男團2PM成員李俊昊，原訂在今日（8/3）現身信義區參與活動，同時面見大批粉絲。無奈遇到卡努颱風攪局，雙北市停止上班課，於是順延到8月4日一早再舉辦，而李俊昊也只能穿戴品牌特製的拖鞋、浴袍，以及抱枕，度過在台的颱風夜。

李俊昊在退伍後接演「衣袖紅鑲邊」的最帥君主，再度竄紅，而近期他與「少女時代」的潤娥合作韓劇「歡迎來到王之國」，則是收視與話題兼具。李俊昊在「歡迎來到王之國」中化身財閥二代再延續了高富帥的人設，成為高級飯店「本部長」，創下超高觀看數，還登上Netflix全球第一。此次adidas Originals邀請李俊昊來台，打算一同見證年度T-TOE鞋款的上市，也同樣掀起話題。因此消息曝光後，就有多達700位粉絲，前往桃園機場接機，「本部長」李俊昊一現身，更是造成騷動，展現其高人氣。

有多達700位粉絲前往桃園機場接機，「本部長」李俊昊一現身，更是造成騷動，展現其高人氣。圖／adidas Originals提供
有多達700位粉絲前往桃園機場接機，「本部長」李俊昊一現身，更是造成騷動，展現其高人氣。圖／adidas Originals提供

但可惜的是卡努颱風也隨著本部長的腳步來台，導致8月3日台北市全天都停止上班課，所以當天adidas Originals原訂活動因考量安全，皆順延至8月4日再行舉辦，讓粉絲都扼腕減少了見到李俊昊的時間。不過，adidas Originals也送上特製的Handball Spezial訂製鞋櫃、三葉草Logo抱枕、地墊，及獨家三葉草浴袍，讓李俊昊於颱風夜也能感受到品牌的貼心，好好享受在台的時光。

adidas Originals送上特製Handball Spezial訂製鞋櫃、三葉草Logo抱枕、地墊，及獨家三葉草浴袍，讓李俊昊於颱風夜也能感受到品牌的貼心。圖／adidas Originals提供
adidas Originals送上特製Handball Spezial訂製鞋櫃、三葉草Logo抱枕、地墊，及獨家三葉草浴袍，讓李俊昊於颱風夜也能感受到品牌的貼心。圖／adidas Originals提供

adidas Originals MNG襯衫，2,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals MNG襯衫，2,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals HANDBALL SPEZIAL鞋，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals HANDBALL SPEZIAL鞋，3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals CARGO褲，3,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals CARGO褲，3,290元。圖／adidas Originals提供

俊昊 卡努颱風 adidas

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